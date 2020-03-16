Под окнами Зеленского стартовала бомж-акция подруги убитого боевика АТО

16.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Парамедик из украинского батальона «Госпитальерки» Ярина Черногуз, известная своими требованиями запретить трансляцию российских сериалов в маршрутном транспорте, уже четвертые сутки ночует возле здания администрации Владимира Зеленского. С собой она принесла портрет своего друга – боевика АТО, недавно убитого на фронте.

Так Черногуз протестует против известия о возможности начала прямых переговоров Киева и ЛДНР. «Побратимы» носят ей еду и теплые вещи.

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«Многие спрашивают у меня, что даст мой протест. Мы давно должны вместо разочарования начать жить с мыслью «стоим». Поступок по совести никогда не остается без последствий. Эта власть уже давно заслужила революцию. В той ситуации, которую создал Зеленский, я не могу действовать иначе, чем так», – написала Черногуз в своем блоге.