Под окнами Зеленского требовали освободить садистов «Торнадо»

01.08.2019, Киев, Игорь Петров

У здания администрации президента Владимира Зеленского сегодня прошли акция с целью привлечь внимание к проблеме политзаключенных на Украине. В акции участвовали около десятка человек из общественной организации «Комитет освобождения политзаключенных» и добровольных батальонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Под «политзаключенными» организаторы акции подразумевали участников добровольных батальонов, осужденных за различные преступления при проведении АТО.

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Список «политзаключенных», судьбы которых беспокоит активистов, включает тринадцать человек половина которых приходится на членов батальона «Торнадо», о преступлениях которых (грабежи, убийства и изнасилования мирного населения и пр.) неоднократно писали украинские и российские СМИ.

Активисты, однако, считают, что «торнадовцы» пострадали по политическим мотивам и являются жертвами репрессий.

Остальные «жертвы» также осуждены за тяжелые уголовные преступления, но активистов это не смущает. Они требуют создать рабочую группу, которая бы работала над их защитой и освобождением и разрабатывала соответствующие законодательные инициативы.

«Считается, что по закону политзаключенных в Украине нет. Всем им инкрементируют уголовные статьи. В местах лишения свободы такое же отношение к людям, которые страдают за свою гражданскую позицию, нациезащитную позицию. Они содержаться в таких же ужасных условиях, как люди, которые совершили уголовные преступления.

Мы – за то, чтобы пенитенциарная система была более гуманной и действовала согласно международным конвенциям, чтобы для всех (не для уголовных преступников) были человеческие условия. Тем более печально, если защитники Украины сидят в ужасных условиях», – заявила глава ОО «Комитет освобождения политзаключенных» Татьяна Близнюк.

Активисты подали в Администрацию президента соответствующее обращение и, хотя обращение принял представитель президента, выразили недовольство проволочками в решении вопроса о судьбе «жертв политических репрессий». Это уже не первое обращение подобного рода, и предыдущие не привели к желаемому активистами результату.

Одно из обращений было перенаправлено главному военному прокурору Украины Анатолию Матиоу, и присутствовавший на акции заместитель комбата «Торнадо» Сергей Батяшов («Батя») высказывал свое возмущение этим.

«Не надо вот эти устраивать инсинуации – «перевели туда, передали туда»! Мы что, не знаем, как прокуратура ведет себя? Кто такой Матиос? Матиос пытает людей! Убивает! А вы перенаправляете обращение», – кричал он.

По его словам, новая власть не в состоянии убрать Матиоса и добраться до его денег, которые он хранит в Нидерландах.

«Мы уже неоднократно обращались. Президент, за которого мы голосовали и воевали, не хочет, и перенаправляет наши обращения в прокуратуру. Мы привыкли, что нас посылают на три буквы последние пять лет. Мы привыкли терпеть и копить дальше. Не хотят по-нормальному услышать – все равно услышат! Нам нечего терять, все наши парни или убиты, или сидят», – заявил Сергей Батяшов.