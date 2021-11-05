Под патронатом Ахметова Аваков пошел войной на Зеленского

05.11.2021 10:20 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о своих политических амбициях. Судя по сказанному, он будет заниматься объединением различных проектов, финансируемых олигархом Ринатом Ахметовым.

Так, в эфире принадлежащего Ахметову телеканала «Украина 24» Аваков заявил, что видит свою коалицию с такими политиками, как бывшие премьер-министры страны Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Владимир Гройсман, экс-глава СБУ Игорь Смешко и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. Также он посчитал, что эту команду может войти бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Украина задолбалась от всех этих частных проектов, которые каждый строит под себя. Вот мало-мальски какой-то вылез политик и все, я строю свой проект, у меня мои 2%, давайте срочно договариваться и так далее. Я думаю, что нужно говорить концептуальные вещи, и в рамках этих концептуальных вещей наблюдать. Я сторонник баланса, баланс – моя религия. Когда баланс существует – существует развитие для всех, когда баланса не существует – существуют проблемы», – сказал Аваков.

«Так вот, я отвергаю крайние точки зрения. Крайнюю правую, крайнюю левую – мне это неприемлемо, я центрист. Но я признаю, что есть левые центристы, такие как Разумков, например. И дай бог ему здоровья, очень перспективный человек. Он представляет целый спектр. Есть правые центристы – Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович, есть Юлия Владимировна – она находится над всем, есть Ляшко, он просто есть, понимаешь. Есть Смешко, наверняка появятся другие люди.

Давайте подумаем о том, что все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс, который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика, да, это будет, и я никуда не денусь, я этим буду заниматься», – заявил Аваков.

Обслуживающий интересы Зеленского бывший журналист депутат Рады прошлого созыва Сергей Лещенко в своем блоге посчитал названных Аваковым политиков клубом политических лузеров, которые хотят в коалицию к президенту.

«Арсен Аваков пришел на эфир к Ринату Ахметову, в программу к Влащенко и по сути объявил о своем привлечении, вступлении в клуб сбитых летчиков, политических вчерашних лузеров, которые пытаются сформировать пул ахметовских стартапов для того, чтобы атаковать власть и каким-то способом прийти к власти назад… Интервью Авакова является знаковым, потому что он фактически выводит себя в этот клуб вчерашних чиновников, которые становятся оппозицией к Зеленскому. Это Разумков, Аваков, Ляшко, Гройсман, Данилюк, Яценюк, Тимошенко, Смешко, Гордон – эта вся колода давно уже себя проявила, стала политиками вчерашнего дня и сейчас очень сильно пытаются попасть назад. Для этого нашли себе горюче-смазочный материал в виде Ахметова с его «зелеными», – отмечает бывший депутат.

«Все это структурируется и, поверьте мне, они разобьются на несколько колонн и пойдут на следующие парламентские выборы, для того чтобы заставить Зеленского работать с ними в коалиции, если Зеленский победит на президентских выборах. Если же не победит, то будут выдвигать кого-то из своего числа», – считает Лещенко.

По мнению киевского политолога Юрия Романенко, откровения Авакова говорят о том, что «официально начались боевые действия между Зеленским и коалицией состоящей из Авакова, Гройсмана, Яценюка, Тимошенко, Разумкова».

«Думаю, что в теме Богдан. И, естественно, Ахметов. Очевидно, что Аваков играет роль медиатора. Логика заявлений Авакова обрисовала и рамки, которые позволят коалиции нанести удар – масштабный кризис в экономике из-за полной задницы с энергетической безопасностью. Медовые годы Зеленского и олигархов закончились», – резюмировал Романенко.