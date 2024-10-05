«Под Покровском мы никогда не победим» – Зе-депутат проболтался, зачем Киеву разрешение на удары вглубь РФ

Разрешение США на удары западным дальнобойным оружием вглубь территорий РФ нужны Киеву для прикрытия курских, брянских, белгородских вторжений и даже рейда в Белоруссию, поскольку на фронтах у России выиграть невозможно.

Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнем интервью Столтенберг признался в том, что он сожалеет о том, что а) мало дали, б) не вовремя дали. Та же история с дальнобойными ударами. Я не думаю, что оно как-то сильно повлияет. Оно необходимо, но оно необходимо для весьма специфической цели. Думаю, что администрация Белого дома это понимает. Необходимы удары этим оружием по территории России для того, чтобы прикрыть курские, брянские, белгородские операции. Резать логистику, и для того, чтобы мы могли дальше заходить и больше оперировать. Нужно понимать одну вещь: выиграть войну под Покровском невозможно. Под Угледаром невозможно. А вот выиграть войну на территории Российской империи или в Беларуси – целиком возможно. Ту операцию, которую провели в Курске, нужно было проводить год назад во время контрнаступления на Запорожье, и был бы другой результат», – петушился Дунда.

«Та война, которая идёт под Покровском – это война Первой мировой. Это война ресурсов на истощение. Мы должны быть готовы признать факт, что Россия готова в этой войне потратить всё, в отличие от наших партнёров. И она априори имеет приоритет в этом плане. Это невыгодная война для Украины. Имея наш опыт и наши знания, нам нужно переносить, бить там, где Российская империя максимально слаба, по слабым, уязвимым местам, раскачивать со всех сторон», – добавил Зе-депутат.