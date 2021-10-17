Под посольством США в Киеве прошёл митинг протеста

Под посольством США в Киеве прошёл митинг протестаНовости Украины
В Киеве под посольством США прошёл митинг против ущемления свободы слова на Украине и во всём мире.
На мероприятие, которое проходило в парке у памятника известному казахскому и советскому поэту Джамбулу Джабаеву, собралось несколько десятков человек. Они принесли с собой плакаты «Нет притеснению свободы слова на Украине», «Конституция запрещает политическую цензуру», «Свободу Ассанджу».
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«К сожалению, в 1945 году борьба не закончилась. Фашизм перекочевал через океан в Соединённые Штаты. Но борьба продолжается, враг будет разбит, победа будет за нами», – заявили митингующие.
После чего они зачитали стихи о Сталине и Ленине, написанные Джамбулом Джанбаевым.
Участники напротив американского посольства они высадили Аллею свободы слова имени Тараса Процюка – украинского кинооператора, который был убит американскими боевиками в Ираке в 2003 году. Аллея будет посвящена всем журналистам, пострадавшим из-за ущемления свободы слова и репрессий, осуществляемых Украиной и США.
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