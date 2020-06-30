Под предлогом коронавируса Зе-режим намерен задавить политическую активность

30.06.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская власть может решить воспользоваться второй волной коронавируса чтобы задавить протестную активность перед местными выборами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с эпидемией я не исключаю такого сценария, что осенью, в период сентябрь-октябрь, будет принято решение о повторном введении жесткого карантина с целью задавить любую политическую активность, минимизировать для партий возможность работы в полях. Потому что мы сейчас наблюдаем увеличение уличной активности, фактор улицы становятся одним из важнейших в украинской политике, собственно, как это было и во времена Порошенко. И тут в этой связи некой оттепели так и не наступило. И последнее нападение так называемых «активистов» на представителя партии Шария – наглядное этому доказательство.

И в продолжение темы уличной активности – вчера довелось видеть как активисты партии Шария положили конституцию к администрации президента в честь дня Конституции с фотографией избитого в Харькове парня с призывом к власти отреагировать на эту ситуацию позорную. Ну, посмотрим, какой будет реакция власти.

Резюмируя, я скажу, что вижу высокие риски того, что осенью нас ожидает вторая волна жесткого карантина, и для региональных партий, для региональных политпроектов, для новых партий и это будет, конечно, очень плохо и поскольку они не обладают тем медийным ресурсом, который есть у парламентских партий. И легче будет для крупных партий вести свою компанию, оставаясь, что называется, в телевизоре, то есть в соцсетях», – сказал Денис Гаевский.