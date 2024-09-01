Под предлогом войны на Украине Швейцария хочет отбросить фиговый листок своей «нейтральности»

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В Швейцарии предложили пересмотреть нейтралитет из-за войны на Украине, пишет европейская версия Politico.

Экспертная рабочая группа по вопросам безопасности Швейцарии, созданная министерством обороны этой страны, предложила правительству пересмотреть нейтралитет в пользу активного военного сотрудничества с НАТО и ЕС.

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«После нападения России на Украину нейтралитет вновь стал предметом политических дебатов как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить свою позицию растет», — цитирует Politico доклад пронатовских экспертов.

Над докладом работали дипломаты, высокопоставленные чиновники и служащие армии, и Вольфганг Ишингер, который многие годы возглавлял международную Мюнхенскую конференцию по безопасности. Рекомендации лягут в основу стратегии безопасности Швейцарии на 2025 год.

В частности, в документе говорится о необходимости частичного отказа от политики нейтралитета, которая действует с 1515 года, в свете якобы увеличения угроз для Европы со стороны России.

Авторы доклада советуют снять запрет на реэкспорт оружия. На данный момент Берн запрещает продажу вооружения странам, находящимся в состоянии войны. Согласно докладу, экспорт оружия в минувшем году из Швейцарии сократился на 27% и составил менее 746 млн евро.

Одна из причин сокращения — отказ поставлять другим странам оружие для Украины, в состав которого могут входить швейцарские компоненты.

Эксперты также советуют укрепить швейцарскую военную промышленность за счет активизации офсетной политики и получения доступа к программам вооружений ЕС и НАТО.