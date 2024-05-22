Под предлогом войны Зе-режим устроил двойной грабеж населения

Вадим Москаленко.  
22.05.2024 09:34
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Финансы, Энергетика


Украинское руководство сначала разворовало средства, выделенные на защиту объектов электрогенерации и распределения, а теперь собирается повышать тарифы «на восстановление». Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от фракции «Батькивщина», экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«11 апреля была атака ракет на Трипольскую станцию, здесь 20 километров от Киева. Вы видели последствия этой атаки. Привожу Зеленского: «Летело 11 ракет, сбили 7 ракет, 4 ракеты уничтожили станцию. У нас ракет не было». А сколько же такие бюджетных денег потратили на эти укрытия, как они защитили, и не стоило бы на эти деньги все же купить ракет. 22 объекта компании «Укрэнерго», велись работы агентством на общую сумму с общей сметой примерно 100 миллиардов. Это не значит, что потрачено все 100 миллиардов, десятки миллиардов потрачено. Могу вам открыть тайну, процентов 70-80 не завершено, начато и непонятно, когда будет завершено», – сказал Кучеренко.

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Украинское руководство сначала разворовало средства, выделенные на защиту объектов электрогенерации и распределения, а теперь...

«К чему я веду. Мы все понимаем, что есть проблемы в энергетике. Мы все видим, что правительство готовится к повышению тарифов для населения, это беспокоит всех украинцев. Основной аргумент, что эти деньги пойдут на восстановление. Но согласитесь, может, сначала надо было защитить нашу энергетику, сделать все возможное, чтобы не перекладывать тарифное бремя на население», – добавил депутат.



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