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Депутаты Верховной рады потребовали срочно рассмотреть законопроект о полном запрете канонической Украинской православной церкви.

Это они потребовали в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель партии «Голос» депутат Юлия Клименко требовала рассмотрения закона – и обвинила правящую партию в его блокировке.

«Мы долго на согласительном совете обсуждали внесение очень важного законопроекта № 8371 о запрете российского влияния на территории Украины. К сожалению, фракция «Слуга народа» не имеет достаточно мужества для того, чтобы поставить этот закон в повестку дня, и принять решение. И руководители фракции «Слуга народа» делают всё, чтобы этот законопроект не попал в повестку дня. Поэтому, уважаемые коллеги, мы со здоровой частью этого парламента, будем блокировать трибуну и будем требовать перерыв для того, чтобы этот законопроект был внесен в повестку дня», – пригрозила Клименко.

В свою очередь, экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко начал выступать на русском языке, цитируя патриарха Кирилла.

«Когда России противостоит весь англосаксонский западный мир, следует усилить поддержку российских военнослужащих, которые находятся на передовой. И каждый церковный приход РПЦ должен помогать тем, кто на линии огня. Ищите возможности, собирайте деньги, посылки», – вещал он, не обращая внимания на возмущённые крики из зала.

«Я извиняюсь за русский язык, но это дословная цитата псевдопатриарха генерала ФСБ Гундяева, вашего покровителя, призывающего убивать украинцев. Друзья, какие еще аргументы нужны этому залу, чтобы в конце концов проголосовать церковный закон? Что мешает нам, парламенту страны, которая одиннадцатый год истекает кровью, полтора года держать законодательную инициативу украинского правительства, блокируя сегодня рассмотрение этого вопроса? На этом голосовании каждый сможет увидеть, кто сын Украины по духу, а кто по духу сукин сын. И я твердо убежден, что фейки, которые разгоняют за деньги Москвы, православных сук, деркачей, якобы утверждая, что американцы против. Посмотрите, пожалуйста, выступление Майкла Джексона [Майка Джонсона], который говорит, что РПЦ – это удар в сердце Украины. РПЦ – инструмент российского влияния, пропаганды, который не имеет ничего общего со свободой вероисповедания, а украинский филиал [УПЦ МП] должен определиться – либо он с богом и с Украиной, либо он с сатаной и с Россией», – добавил Порошенко.

Тем не менее, законопроект о запрете канонической церкви не был вынесен в этот день на рассмотрение. Депутаты «выполнили» свою угрозу, собравшись у трибуны уже после закрытия заседания с плакатами «Московская церковь убивает», «РПЦ – это поддержка войны и убийства украинцев», и «Время остановить крупнейшую агентурную сеть Москвы». Депутат Алексей Гончаренко в своём блоге сообщил, что на этой неделе заседаний Рады больше не будет.

«Подавляющее большинство депутатов заявило, что пока не рассмотрим законопроект о запрете московской церкви, другие законопроекты мы рассматривать не будем», – написал он.