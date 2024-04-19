Под прикрытием еврореферендума режим Санду затеял военную авантюру

Конституционный суд Молдовы одобрил внесение в основной закон страны положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума, который должен пройти в один день с очередными президентскими выборами – 20 октября 2024 года. Вопрос, выносимый на референдум, будет таким: «Поддерживаете ли вы вступление Республики Молдова в Европейский союз?». Референдум признают состоявшимся, если на него придет более трети от общего числа избирателей. Кампания вышла на финишную прямую.

Политолог Андрей Сафонов в интервью ПолитНавигатору оценил подготовку к будущему голосованию, его возможные последствия, и объяснил, почему команда Майи Санду так спешит.

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ПолитНавигатор: Конституционный суд РМ утвердил проведение референдума о евроинтеграции, это решение уже приветствовала президент Майя Санду. Она призывает граждан страны сплотиться вокруг европейской Молдовы, чтобы «жить в мире, достойно и свободно в сильной европейской семье». Что мешает Молдове строить достойную жизнь до «вступления в европейскую семью»?

Андрей Сафонов: Обратим внимание: выборы президента РМ и проевропейский референдум, которые будут проводиться в обстановке подлинной националистической диктатуры с запретом оппозиционных СМИ и блокировкой интернет-ресурсов, должны состояться 20 октября 2024 года. А ведь раньше большинство экспертов полагало, что режим будет максимально затягивать проведение этих мероприятий. Чуть ли не до начала 2025-го…

Что получается? Власти Молдовы спешат, чего-то боятся или чего-то ждут. Но то, что спешат, это явно. Может, каких-то геополитических масштабных изменений вокруг бывшей Советской Молдавии? Гадать не будем, но 20 октября видится своеобразным рубежом, после которого положение администрации Майи Санду может почему-то осложниться.

Это впечатление усиливается, когда вспоминается, что власти Молдовы спешат «заломать» Приднестровье и Гагаузию – через налоги, пошлины, фабрикуемые уголовные дела и т.д.

Значит, Кишиневу нужно подорвать жизненные силы ПМР и Гагаузии, а в октябре доложить своим кураторам с Запада и из Румынии о своей победе на референдуме, зафиксировать это в Конституции РМ, переизбрать Майю Санду на пост президента и, если это покажется необходимым, пригласить румынские войска для взятия под контроль территории всей бывшей Советской Молдавии.

Такой сценарий можно назвать и силовым, и катастрофичным для целого региона – части юго-запада бывшего СССР. Для того, чтобы все это разжечь, не нужно никакой «достойной жизни», не нужно решать повседневные проблемы. Напротив, это хаос, смута, катаклизм, взрыв, ломка круче, чем на рубеже 80-90-х годов ХХ века. При таком раскладе не следят за тем, чтобы подавалась вода для слива в унитазах. В такой обстановке график движения общественного транспорта – не самая важная проблема.

Вот почему в нынешней предельно наэлектризованной атмосфере все готовятся к чему-то страшному, но не к мелкому повседневному.

ПолитНавигатор: Ни статус страны-кандидата в ЕС, ни даже начало переговоров не означают обязательного вступления страны в Евросоюз. Целый ряд стран ждет такого решения годами. Как бы вы оценили перспективы еврочленства Молдовы, которая в последнее время форсирует темпы процедур по вступлению в ЕС?

Андрей Сафонов: Не для «еврочленства» весь этот кавардак затевается! Это – фигура прикрытия. Какие там «переговоры о вступлении Молдовы в ЕС к 2030 году»?! Все паззлы складываются в единую мозаику: дать «добро» Румынии со стороны Запада поглотить всю бывшую Молдавскую ССР в награду за «верную службу».

Мир и Европа на грани новой мировой войны. Может полыхнуть на Тихом океане. Уже горячо на Ближнем Востоке. Ясно, что многое в мировой политике и на карте мира изменится, причем необратимо. Вряд ли это самая лучшая ситуация для тягомотного евробормотания по вступлению маленького государства, раздираемого внутренними противоречиями, подпитываемых большими мировыми игроками, в ЕС, который сам отнюдь не един…

Поэтому вопрос можно, с точки зрения западников, решить просто: пусть бывшая МССР будет захвачена Румынией; пусть румыны зачистят ПМР и Гагаузию, пусть выкорчуют с корнем российское влияние по обе стороны Днестра. Западу-то чего отвлекаться на мелочи – Западу нужно готовиться к битве с Россией и Китаем, к разгрому Ирана, к перевороту в Белоруссии, к уничтожению политической системы в Северной Корее!

На фоне таких вселенских планов возиться с Молдовой?! Пусть ею занимается Румыния, раз уж у нее слюнки текут! А если румыны заодно прихватят маленько украинских земель в виде Южной Бессарабии и Северной Буковины – что ж, на столь мелкие эксцессы Запад может и закрыть глаза. Не привыкать.

ПолитНавигатор: Ни для кого не секрет, что референдум задуман как трюк для удержания власти Майи Санду. Ее команда идет в народ, ведет разъяснительную работу о прелестях евроинтеграции. Между тем, согласно данным свежих соцопросов, тех, кто верит в счастливое будущее Молдовы в составе Евросоюза, – всего чуть более половины, хотя власти заверяли, что о ЕС мечтает практически все население. Растет и число сторонников нейтрального статуса республики. Получается, что манипуляции не срабатывают?

Андрей Сафонов: Правящая группировка Санду провалила социально-экономическую политику. У президента РМ нет специалистов – теоретиков и практиков. С кругозором и интеллектом у группировки беда. С 2020-2021 годов, когда президент Санду, а за ней и подконтрольный ей парламент начали руководить страной, они дискредитировали «европейскую» идею. Взмыли вверх тарифы и цены, особо «одаренные» сподвижники главы государства вели речи об отказе от российского газа, который, дескать, «пахнет кровью».

Заодно радикальные националисты и откровенные национал-фашисты из начала 1990-х годов заговорили о необходимости «решении вопроса приднестровского сепаратизма по карабахскому методу», то есть стали призывать к новой войне на Днестре. Официальная власть РМ как бы не поддерживает этих мракобесов, но их взгляды в целом очень схожи, а народ это видит.

Вот почему в Молдове популярна точка зрения, что на выборах нынешнюю власть нужно отстранить, ибо эта власть может ввергнуть в войну. Весь этот и прошлый год Нацармия Молдовы участвует в военных учениях вместе с НАТО-вцами и румынами (которые тоже НАТО-вцы).

Против кого готовятся воевать западники, румыны, кишиневские правители на этих учениях? Логика подсказывает: не против далекой России. Не против близкой Украины, которую Кишинев заверяет в своей любви, а сам вместе с Бухарестом заставляет переименовать украинских молдаван в румын, а язык молдавский – в язык румынский. Не против Румынии, которая сегодня во многом верховодит молдовской властью, вводя своих людей в руководство РМ. А тогда кто остается?

Остается Приднестровье, как военный противник, не желающий идти в Европу и Румынию. Остается Гагаузия, где собираются подавлять протесты, направленные против «евроинтеграции» и присоединения бывшей МССР к Румынии. Остаются российские войска – в виде остатков 14-й армии и в лице миротворцев РФ.

Все это на поверхности. Вот почему последние два года Молдову сотрясают митинги протеста против втягивания страны в военные авантюры. Думается, число противников прозападного и прорумынского курса в Молдове сегодня даже превышает 50%. Другое дело, что диктатура может пойти на любые акты насилия для разгрома оппозиции. Без сомнения, Запад уже согласовал это.

ПолитНавигатор: Некоторые представители оппозиции в Молдове считают, что единственным адекватным ответом на референдум Санду может быть только его бойкот. Возможен ли такой вариант?

Андрей Сафонов: Здесь нужно дискутировать, а это – тема для отдельного материала. Я размышляю над двумя аспектами.

Первый. Бойкотировать референдум, который проводится одномоментно с выборами президента, очень трудно. Лучше бы отвергнуть курс на Запад, но реально ли это в условиях, когда власть теоретически может нарисовать любые цифры, когда оппозиционные СМИ и интернет-ресурсы практически полностью зачищены? Так или иначе, но проходить выборы и референдум будут в однозначно антидемократической обстановке. Могут ли полученные в такой обстановке итоги выборов и референдума отражать истинные настроения общества? Вряд ли.

Второй. Приднестровью не нужно участвовать в акте 20 октября. Приднестровцы дважды проводили референдумы по внешнеполитической ориентации – 1 декабря 1991 года и 17 сентября 2006 года. Почти на 100% голосующие решили: независимость ПМР и союз с Россией. Это были референдумы, подчеркнем, проведенные именно в Приднестровском государстве! В Молдове аналогичных референдумов не было, их подобие собираются проводить 20 октября, 33 года спустя обретения Молдовой независимости. Ну, так проводите! Приднестровье-то при чем?

ПолитНавигатор: Молдова идет по пути европеизации и, вероятно, продолжит этот курс вне зависимости от судьбы референдума. Какие риски для безопасности страны несет эта политика?

Андрей Сафонов: Я бы сказал так: Молдова идет по пути слияния с Румынией и перехода под контроль Запада. Вновь повторимся, что этот курс утвержден общезападным «ЦК», и даже если народ проголосует против, наверняка в сценарии западных и румынских кукловодов прописаны меры, призванные не допустить смену политики Кишинева. Здесь, кстати, нельзя исключать вторжения румынских войск под предлогом «опасности для румынских граждан» со стороны потенциальной пророссийской власти Молдовы.

Слишком многое поставлено на карту для Запада в наших краях. Он и его сателлиты могут пойти на все. К этому нужно быть готовыми и продумывать меры противодействия.

ПолитНавигатор: Молдова строит свое «европейское будущее», используя русофобию и национализм. Есть ли опасность, что она, как и Прибалтика, дойдет до разрыва политических и торгово-экономических отношений с Россией?

Андрей Сафонов: Да, я не раз указывал, что цель нынешнего кишиневского режима, указанная его западными кураторами – это:

А) Разрыв всех связей с Россией, включая дипломатические отношения, в 2024-2025 годах. Одна из провокаций в этом направлении – изгнание большей части дипломатов, работавших в посольстве РФ.

Б) Отрыв Молдовы от СНГ. С момента прихода нынешней группировки к власти, высшие руководители РМ ни разу не посетили ни одного мероприятия по линии СНГ и ни разу не встретились с высшим руководством России.

В) Уничтожение переговорного процесса с Приднестровьем и отказ от встреч с руководством ПМР, равно, как и с руководством России, о чем мы уже сказали. Подготовка каких-то акций против ПМР, ибо давление на Тирасполь все усиливается.

Вывод прост: при действующей власти Молдовы ни спокойствия, ни стабильности, ни безопасности в регионе, ни переговоров об урегулировании молдо-приднестровских противоречий не будет. Впрочем, это уже пусть решает молдовский избиратель.

Что же касается Приднестровской Молдавской Республики, то она, как всегда, не теряет хладнокровия даже в минуты опасности. Приднестровье всегда готово к переговорам на равноправной основе и к поиску взаимоприемлемых решений, но давлению не поддается и умеет защищать свои национальные интересы.