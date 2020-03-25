Под прикрытием пандемии Украина активизировала войну против Донбасса

25.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украина проигнорировала призывы ООН остановить все боевые действия ради борьбы с распространением коронавируса.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Несмотря на призыв Генсека ООН Антониу Гутерриша приостановить все войны, чтобы объединить усилия для борьбы с пандемией коронавируса, в последнее время наблюдается эскалация украинской стороной конфликта на территории Донбасса. Это касается не только увеличения числа обстрелов и пострадавших, в том числе среди мирного населения, но и интенсивности действий на информационном фронте.

Так, только вчера органам исполнительной власти республики пришлось опровергать несколько сфабрикованных украинскими спецслужбами документов. Мы прекрасно понимаем, что распространяемые в соцсетях «указы» главы ДНР о якобы повышении пенсий зарплат бюджетникам, вбросы о закрытии рынков, гибели пациентов в больницах от коронавируса нацелены на повышение социальной напряженности и дестабилизацию ситуации в республике.

К счастью, наши сограждане уже привыкли к подобным действиям украинской стороны – от смены Порошенко на Зеленского тактика не изменилась – и даже выработали своеобразный иммунитет, проверяя наличие документов на официальных ресурсах и доверяя официальным комментариям власти», – рассказал Муратов.

Тем не менее, по его словам, причина эскалации конфликта Киевом очевидна и показательна:

«Казалось бы, Украине самое время заняться внутренними проблемами, которых в условиях падения экономики и разрушенной системы здравоохранения, помноженных на эпидемию коронавируса, более чем достаточно. Но нет, украинской власти важно всеми возможными способами показать якобы ухудшения ситуации в ДНР и ЛНР, потому что без этого слишком очевидной станет ошибочность пути, выбранного Майданом в 2014 году».

«По сути, пандемия только сильнее обнажила имеющиеся проблемы, некомпетентность, беспомощность и циничность Зеленского и его «слуг», которые ищут любые способы затормозить падение доверия сограждан и веры в «европейскую идею», – заключил Алексей Муратов.