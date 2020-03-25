25.03.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Донбасс, Медицина, Политика, Украина
Просмотров:

Под прикрытием пандемии Украина активизировала войну против Донбасса




Украина проигнорировала призывы ООН остановить все боевые действия ради борьбы с распространением коронавируса.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Несмотря на призыв Генсека ООН Антониу Гутерриша приостановить все войны, чтобы объединить усилия для борьбы с пандемией коронавируса, в последнее время наблюдается эскалация украинской стороной конфликта на территории Донбасса. Это касается не только увеличения числа обстрелов и пострадавших, в том числе среди мирного населения, но и интенсивности действий на информационном фронте.

Так, только вчера органам исполнительной власти республики пришлось опровергать несколько сфабрикованных украинскими спецслужбами документов. Мы прекрасно понимаем, что распространяемые в соцсетях «указы» главы ДНР о якобы повышении пенсий зарплат бюджетникам, вбросы о закрытии рынков, гибели пациентов в больницах от коронавируса нацелены на повышение социальной напряженности и дестабилизацию ситуации в республике.

К счастью, наши сограждане уже привыкли к подобным действиям украинской стороны – от смены Порошенко на Зеленского тактика не изменилась – и даже выработали своеобразный иммунитет, проверяя наличие документов на официальных ресурсах и доверяя официальным комментариям власти», – рассказал Муратов.

Тем не менее, по его словам, причина эскалации конфликта Киевом очевидна и показательна:

«Казалось бы, Украине самое время заняться внутренними проблемами, которых в условиях падения экономики и разрушенной системы здравоохранения, помноженных на эпидемию коронавируса, более чем достаточно. Но нет, украинской власти важно всеми возможными способами показать якобы ухудшения ситуации в ДНР и ЛНР, потому что без этого слишком очевидной станет ошибочность пути, выбранного Майданом в 2014 году».

«По сути, пандемия только сильнее обнажила имеющиеся проблемы, некомпетентность, беспомощность и циничность Зеленского и его «слуг», которые ищут любые способы затормозить падение доверия сограждан и веры в «европейскую идею», – заключил Алексей Муратов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть