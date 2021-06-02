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02.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
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Под прикрытием учений НАТО планирует переброску современного оружия на Украину

Новости УкраиныНАТО планирует скрытую переброску вооружения на Украину под прикрытием учений «Си Бриз», запланированных на...

НАТО планирует скрытую переброску вооружения на Украину под прикрытием учений «Си Бриз», запланированных на период с 28 июня по 10 июля.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, кроме морской компоненты учений, НАТО планирует провести десантные операции вместе с Силами спецопераций ВСУ на полигонах в Херсонской и Николаевской областях.

«Именно туда под прикрытием военного учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей», – заявил Конашенков.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, речь может идти о переброске на Украину противотанкового вооружения, средств связи и ПВО.

«Любые учения используются для прикрытия разного рода мероприятий, которые носят как разведывательный, так и оперативный характер. В данном случае неудивительно, что под крышей проводимых учений осуществляются поставки вооружения, военной техники и, говоря об этом, следует отметить, что Запад под декларацией о том, что поставляются нелегальные виды вооружений, переходит к обратным деяниям…

Вполне возможна поставка как вооружений и техники, носящих общий характер, скажем, автомобилей типа «Хаммер», приборов, связанных с вопросами наведения или радиоразведки, ну и, наверное, средства поражения. Это средства противотанковые и средства ПВО – для Украины это наиболее актуально, потому что поставки другой техники – это совершенно другие параметры, другие объемы, другие суммы. Мы не можем говорить о поставке вертолетов или самолетов Украине, у которой воздушная составляющая сведена до минимума, а по ряду компонентов отсутствует полностью.

Поэтому, наверное, это средства противотанковой борьбы, ПВО, может быть, инженерные компоненты, как винно-взрывные устройства. Может быть, приборы и средства связи», – заявил Горбачев.

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отмечает, что переброска вооружения со стороны НАТО обостряет и без того сложную ситуацию на востоке Украины.

«Они могут перебросить любое оружие, которое потребуется. В данном случае мы понимаем, что любые поставки западного оружия – это вклад в дестабилизацию ситуации на востоке Украины.
России нужно укреплять потенциал Южного военного округа и воздействовать информационными, политическими и иными способами на ситуацию на Украине в целях поддержки прорусских, пророссийских организаций и тех сил, которые выступают за то, чтобы отказаться от сотрудничества с НАТО и бандеровской идеологии», – считает Коротченко.

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