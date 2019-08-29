29.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Политика, Украина
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Под Радой митингуют молодые «свидомиты» – требуют победы над Россией в «гибридной войне»

В первый день работы новоизбранной Верховной Рады под стенами парламента собрался митинг «Выключи российское», участники которого требовали сохранить курс на ЕС и НАТО.

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«Мы – общественная инициатива «Выключи российское», мы пришли выдвинуть свои требования к новому парламенту. Мы мирная акция, не протестная, но мы хотим напомнить нашим новым депутатам, что в Украине продолжается война, в частности, не только на востоке Украины, но и гибридная война России против Украины.

Ряд наших требований касаются победы именно в гибридной войне России против Украины. Акция не направлена на конкретную политическую силу – ко всем народным депутатам, которые зашли в этот парламент», – заявила одна из участниц акции.

Напомним, что новый президент Владимир Зеленский пообещал усилить информационную войну против России за возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева.

 

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