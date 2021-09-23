Под Радой потасовки. Депутатов грозят вынести «в мусорных баках»

23.09.2021 14:01 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве под зданием Верховной рады собралось несколько сотен украинских предпринимателей, намеренных убедить депутатов поддержать законопроекты об отмене обязательных кассовых аппаратов.

Об этом сообщили в группе Facebook «SaveФОП», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данный документ парламент должен рассмотреть на внеочередном заседании, начало которого запланировано на 16:00. Однако предприниматели пришли заранее – «следить, чтобы депутаты были на рабочих местах, в сессионном зале, и не разбежались до начала внеочередного заседания по нашим вопросам».

Когда активисты пришли к зданию парламента, сцену им ставить запретили, так как там уже построенная большая сцена для митинга партии «ОПЗЖ» и некоторых других политических сил. Пускать же к себе на сцену недовольных властью предпринимателей оппозиция не захотела.

Не успели ФОПовцы начать акцию, как полицейские задержали лидера движения Сергея Доротича за «игру на камеру». Что это значит – никто пояснять не стал.

«Если они думают, что, забрав Доротича, они нас разгонят – мы отсюда не уйдём ни днём, ни ночью, пока не будет принят наш законопроект. Потому что больше девяти месяцев люди и в дождь, и снег, и в жару стоят. Наше терпение лопнуло. Кто сегодня не будет голосовать за наши законопроекты – уедут в мусорных баках. Мы не выпустим никого с Верховной рады, потому что наше терпение лопнуло», – сказали протестующие.

«Когда мы здесь девять месяцев в жару и холод стоим, мёрзнем, они нас не видят и не слышат. А сегодня попрятались. Значит, зелёные со следующей сессии станут зелёными. Мы соберём всю зелень с этой Украины, и они точно позеленеют», – пообещали митингующие.

Протестующие хотели перекрыть движение по улице Грушевского, однако чего силовики их оттеснили с проезжей части и заблокировали. В результате столкновения повредила ногу одна из активисток. Также полицейские не дали протестующим подойти к зданию парламента.

Тем не менее, спустя несколько часов правоохранители отпустили Сергея Доротича – после того, как к нему приехал адвокат.

«После того как приехал мой адвокат меня просто отпусти. Мне не предъявили каких либо обвинений, просто сказали, что я свободен. Это какой-то беспредел, задержали в центре столицы на глазах у сотен людей и журналистов без каких либо обоснований. Сейчас еду в ГБР писать заявление на противоправные действия сотрудников полиции», – рассказал Доротич.

На данный момент украинские предприниматели продолжают дежурить возле Верховной рады, ожидая рассмотрения интересующих их законопроектов.