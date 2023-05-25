Под разговоры о Белоруссии польские войска готовятся к атаке на Калининград

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Заявления польского генералитета о подготовке к боевым действиям на территории Белоруссии означают, что война планируется и на территории России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Рустем Клупов,

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Напомним, что позавчера экс-командующий Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак выступил с громким заявлением.

«Готовьтесь к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Дело в том, что мы не должны проспать этот момент. Мы должны быть готовы поддержать те войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, так же, как мы помогаем украинцам», – сказал польский генерал в эфире телеканала Polsat.

Он считает, что у президента РБ Александра Лукашенко «больше нет военного потенциала, чтобы предотвратить такое восстание».

«Россия ему не очень поможет, потому что у нее будут свои проблемы», – убежден Скшипчак.

При этом Клупов полагает, что под угрозой оказывается российский Калининград.

«Конечно, подготовка тыловой зоны – это неприятный сигнал. Но исходя из того, что 16-я механизированная дивизия имеет оперативные задачи по Калининградской области, а не по Белоруссии, то измерять тыловые зоны нужно не к белорусской границе, а к границе с нашим анклавом. Строящиеся объекты, к слову, находятся примерно на таком же расстоянии — что-то около 100 километров. При этом необходимо понимать, что без надежного блокирования, а лучше – уничтожения оборонительного района наших войск в Калининградской области на Белоруссию никто не дернется. Скорее всего, это будет одновременно», – заявил Клупов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание, что на Белоруссию нацелена 1-я пехотная дивизия Польши и не исключает, что тыловую зону готовят для американской армии.

«Конечно, Польша в последнее время в несколько раз увеличила свой военный бюджет, закупает технику и вооружение, но одной ей не справиться. Не забывайте, что на территории Польши дислоцируются пункты управления 5-го армейского корпуса и до двух дивизий США. Поэтому вполне возможно, что это американские склады, а не польские. И если сейчас начнется большая заваруха, которую мы называем третьей мировой войной, то, соответственно, Польша будет выступать в очень жесткой связке с США и другими странами НАТО», – прогнозирует полковник.

По его словам, американцы под видом учений забрасывают свои силы на территорию Польши, а это может привести к тому что, возможности противника серьезно недооценены.

«После проведения первых этапов учений НАТО в Балтийском море и на территории Польши никто не сообщил о том, что США оттуда что-то вывели. При подготовке к учениям, напомню, туда завезли 20 тысяч единиц техники. Остается делать вывод, что они там все расквартированы. Я не исключаю, что строительство тыловой зоны может стать элементом подготовки к превентивному наступлению, в первую очередь – на Калининградскую область. Потому что Калининград – это как клык, который невозможно обойти по Балтике. Это то место, откуда мы можем дотянуться своим ракетным вооружением до столиц Восточной и Центральной Европы. Так что Калининград делает восточную часть Балтийского моря местом господства российского флота. Никаких других серьезных сил флота, с учетом даже Швеции и Финляндии, там больше нет. Так что Белоруссия пока может спать спокойно. На Белоруссию никто не дернется, пока не будет решен вопрос с Калининградским районом», – резюмировал Клупов.