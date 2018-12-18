«Под разговоры о ЕС скатываемся в XIX век» – киевский эксперт о переходе на дрова

18.12.2018, Киев, Игорь Петров

Украинская власть сделала своим приоритетом сокращение потребления энергоносителей, что обернулось массовым переходом на отопление дровами в селах.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы поставили целью потреблять как можно меньше энергоносителей, люди перешли на дрова там, где еще лет 10-15 назад прошел процесс газификации. Устанавливают печки, рубят деревья, в лесостепи вырезают полосы, вы понимаете, чем это грозит уже для аграрного сектора”, – рассказал эксперт.

“Дрова – это XIX век. Пока весь мир думает о доступности энергии для потребителя, о борьбе с энергетической бедностью, мы смело движемся в XIX век. При этом прописываем в Конституцию про ЕС и НАТО. Если после выборов политика не поменяется и мы продолжим двигаться в этом направлении, то станем еще более «серой» зоной на карте Европы», – предупредил Землянский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские эксперты прогнозируют, что зимой украинцы будут топить буржуйками, а на дрова распилят стулья и табуретки.