Под разговоры о соборности киевские власти уничтожают остатки Украины

29.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украину целенаправленно уничтожают по системе, в свое время разработанной американцами для того, чтобы обанкротить послевоенную Германию

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы когда-нибудь слышали о плане Моргентау? Во время Второй мировой войны министр финансов США разработал целую систему, чтобы обанкротить послевоенную Германию. И вот я сейчас буду говорить о немцах, а вы анализировать: план предусматривал ликвидацию большей части промышленности, превращение Германии в отсталую аграрную страну, а также ряд мер по сокращению населения. Когда этот план кто-то слил в прессу, поднялся страшный скандал, и американцы срочно переформатировали его в план Маршала», – рассказал Быстряков.

Он предположил, что спустя много лет этот план вытащили и переформатировали под Украину.

«Вся сталелитейная промышленность, все химзаводы, все фабрики по производству синтетического топлива будут изъяты и переведены в другие страны, равно, как и автомобиле-, судо- и авиастроение, и так далее. Написать новые учебники, в которых практически полностью переписана история», – процитировал Быстряков из подготовленных для передачи материалов.

«Это всё для Германии, но вы видите, как хорошо нам, да? Нигде не жмёт никак! Дальше: «количество вузов уменьшено в разы, а качество образования в оставшихся – ниже плинтуса… на этом направлении в Украине реализуется план усиленно сокращающий численность вузов и школ, а также ликвидирующий бюджетную форму обучения». Тоже подходит очень хорошо. «Украина стремительно превращается в аграрную страну, сельское хозяйство объявляется драйвером экономики, архаизация всех отраслей жизни, начиная от АПК, фактически является основой текущей идеологии».

Это из нас делают «кугутов» провинциальных. Вот это всё «сирожино пырожино», «у клюби танци» – это выдаётся за национальную культуру. Из нас выбивают городскую культуру и, конечно же, выбивают русский язык, потому что он не вписывается в эту парадигму.

Дальше: миллионы украинцев работают за границей – как в странах ЕС, так и в России, а не развивают собственную экономику, не рожают детей и не занимаются их воспитанием, и нынешнее правительство делает всё для того, чтобы как можно больше людей уехало из Украины. Это вот вам безвиз – превратить страну в дикое поле между Европой и Россией», – добавил композитор.

«Вот – что делается, а нам сбрасываются какие-то вещи там, Наташу Королёву нужно выдворить из страны, Лолиту Милявскую не пустили. Вот – о чём надо говорить: под разговоры о соборности и унитарности происходит фактическая фрагментация и феодализация остатков Украины», – подытожил Быстряков.