Под разговоры об «инвестициях» от Westinghouse готовится рейдерский захват украинского «Энергоатома» – эксперт

10.09.2021 20:59 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Подписание меморандума между Westinghouse и «Энергоатомом» во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США может означать, что в обозримом будущем Westinghouse получит контроль над украинскими атомными электростанциями.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно предположить, чем закончится плодотворное сотрудничество столь уважаемых сторон. Недавно я рассказывал, что спешка с запуском не доведенного до ума централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива и корпоративизация «Энергоатома» может быть связано с тем, что в управление и владение украинскими атомными электростанциями хотят зайти западные партнеры.

В свете всего вышесказанного и происходящего, в связи с подписанием этого меморандума, мне так думается, что этот меморандум добавил веса именно этой моей версии, но никак не перспективам строительства АЭС в нашей стране.

Вполне возможно, что именно Westinghouse и получит контроль над украинскими атомными электростанциями, вытеснив с украинского рынка российское ядерное топливо, и уже после этого станет диктовать ценовую политику на украинском рынке электроэнергии.

Кстати, механизм тоже можно в принципе предсказать – они начнут строительство, например, этого блока (если, все-таки, дело дойдет) из того неликвида, который они привезут со своей родины. Строительство это будет очень длительным и очень дорогим. У «Энергоатома» своих денег для таких дорогих строительств – по 27 миллиардов за два блока – нет.

Поэтому «Энергоатом» будет накапливать задолженность и, в конце концов, эта задолженность станет такой, что можно будет наложить лапу на весь «Энергоатом» или хотя бы на его какую-то часть. Или, во всяком случае, взять над ним управление если не получить в собственность. Но, скорее всего, дело дойдет, все-таки, до передачи в собственность. И вот после этого украинские потребители узнают, что «электроны свободы» от Westinghouse стоят гораздо дороже электронов «Росатома», – подытожил Сергей Саливон.