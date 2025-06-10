Под российскими ударами испаряются перспективы Украины – Романенко

Вадим Москаленко.  
10.06.2025 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская военная промышленность демонстрирует такой рост, что Украина не имеет никаких шансов победить в этой войне. 

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская военная промышленность демонстрирует такой рост, что Украина не имеет никаких шансов победить в...

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«Я думаю, что сейчас очень многие украинцы начинают осознавать, что то будущее, которое недавно казалось не то что радужным, но имело какую-то перспективу, оно сейчас под вот этими ударами испаряется.

Потому что Россия масштабировала производство, Россия масштабирует свою военную промышленность, и это очень серьезный вызов для нас. Сегодня ГУР сказало, что в месяц россияне делают 5000 дальнобойных дронов. И это, по сути пятикратный рост темпов производства российских дронов в сравнении с летом 2024 года.

То есть на текущий момент россияне производят в день порядка двухсот. Это уже много. Это даже если, допустим, на Киев одновременно двести дронов направить, то это уже серьезный эффект может быть. Харьков, одна из самых масштабных атак недавно была, атаковали одновременно 56 дронов. И, собственно говоря, харьковчане ощутили на себе, каково это», – сказал Романенко.

По его словам, русские масштабировали производство «Искандеров».

«Они вырабатывают в месяц порядка 60 ракет ежемесячно, то есть 2 ракеты в сутки. В прошлом году это было на уровне 40 ракет. И вот такое вот масштабирование производства военных технологий, оружия, ракет, дронов естественно ставит вопрос, как Украина будет с этим справляться», – добавил эксперт.

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