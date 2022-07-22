Под русофобский каток Фарион попали «янычары» Гоголь, Зощенко и Ахматова

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Новости Украины

Вся политико-культурная история Российской империи была создана немцами и украинскими предателями.

Об этом в эфире своего видеоблога на YouTube-канале заявила бывший депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В XVI, XVII столетии именно украинцы, совершив огромную ошибку, потому что поехали туда, на Московию, якобы чтобы устраивать им просвещение, начали создавать Московскую империю. Именно украинцы завезли им в Москву во второй половине XVII-го столетия староукраинский язык», – уверяла Фарион.

Также она от души прошлась по самым знаменитым историческим фигурам, многие из которых, по её убеждению, предали украинство.

«В XVIII-столетии архитекторы их государства были совсем не представители великой русской культуры, потому что её никогда не было. Были немцы. Потому что чистокровным немцем был палач Украины Пётр-I, чистокровной немкой была Екатерина-II. Именно та, которой до сих пор стоит памятник в Одессе… Немцами были Блок, Герцен, Салтыков-Щедрин, Фонвизин, Фет. А дальше уже присоединились наши предатели, янычары, ренегаты, холуи – за которых мы сегодня кровью святых хлопцев платим. Потому что к тем украинским предателям относятся, такая себе Ахматова, то есть Горенко, такой себе Бунин, то есть украинец Буньковский, такой себе самый большой янычар украинской культуры Гоголь, такой себе Зощенко, такой себе Короленко, которому Михновский руки не подал, потому что предатель», – вещала русофобка.

Кроме того, по её мнению, если бы не украинцы, русские так бы и не научились «спиваты».

«Как же московиты пели? Они даже не знали, что можно хором петь. Они воюют тогда, когда хавку зальют водкой. Так вот, музыку для них создавали наши три выдающиеся композиторы Выдальскай, Березовский, Бортняцкий, Глинка. А может Чайковский – московит? Чайковский тоже не московит, потому что по отцу он происходит из рода Чаек. А прадед Чайковского родом из Кременчуга», – утверждала Фарион.