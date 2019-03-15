Под ружье Билецкого встали обстрелянные нацисты

15.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Митинги неонацистов в Киеве могут привести к самым кровавым и непредсказуемым последствиям.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы устроили переворот в городе Киеве, сказали, что это столица, будете теперь жить так – поклоняться Бандере, кричать «Украина понад усэ» и так далее. А для тех, кто не понимает, мы выпускаем зэков, вооружаем нациков и, прикрывая их спецслужбами государства, отправляем на Донбасс. Вводим план «АТО», задействуем всю военную технику и начинаем выяснять отношения с мирным населением. Стрелять в Луганске начали 22 февраля, и стрелять начали в Киеве на майдане», – сказал Мирошник.

«Сегодня у вас в стране ситуация спустя пять лет кардинально поменялась. Вы через мясорубку «АТО» пропустили от 300 до 500 тысяч человек. Это уже другие люди. Это люди, которые держали в руках оружие, которые стреляли, выполняли команды.

Часть из них пришла в адекватное состояние и ушла заниматься мирной деятельностью. Часть из них обученная, обстрелянная, видевшая кровь и у этого человека не дёрнется рука, когда он приставит ко лбу пистолет, у него не будет моральной преграды, он выстрелит. И эти люди сегодня организовались под ружьём Билецкого», – добавил Мирошник.

«Теперь в ближайшую субботу у вас будет не знаю, сколько человек. У вас было достаточно две-три тысячи, чтобы организовать весь майдан, которые умели воевать на улице. А теперь у вас будут находиться на этих площадях обстрелянные, подготовленные и с просверленной головой люди. Я не знаю, что делать. Там не будет майдана, там будет переворот. Просто возьмут за жабры того, кого нужно и перевернут так, как захотят», – предупредил представитель ЛНР.