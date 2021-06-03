Под Ржевом пройдут тренировки по подавлению Майдана

03.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Российские патриотические силы проведут сборы и тренировку в Тверской области для того, чтобы быть готовыми подавить попытку госпереворота в Москве.

Об этом в эфире интернет-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, тренировочный лагерь предназначен для членов возглавляемой им организации НОД.

«Было принято решение командованием повысить уровень подготовки бригад оперативного реагирования, просто их качество. Раз уж нам Бог и американцы дали передышку, соответственно, надо ее использовать для того, чтобы еще раз штурмовать Измаил, как сказал бы Суворов… Отсюда новые и более качественные инструменты подготовки. То есть, не только общая отчетность, но и перешли буквально сейчас к так называемым внезапным проверкам… Внезапность заключается не во времени суток, а в том, чтобы люди были готовы в любой момент по команде мгновенно оказаться на улицах в нужных местах. Команда поступила – через два часа проверяем, сколько людей собралось и где. Это важный элемент обучения, плюс новое качество обучения, так называемые партизанские лагеря, которые мы вместе с союзниками – с Народным фронтом, со всеми другими, едем подо Ржев, в Тверскую область, где будем проходить совместную работу. Понятно, что в городе сложнее людям взаимодействовать. Москва – огромный город, кто в одном краю живет, кто в другом, кто-то в области – ну что там, приехали раз в неделю на два часа. Здесь за неделю, потребляя уху на костре, проживая совместно в палатках, хочешь не хочешь, а будем ощущать себя единым организмом, боевым и политическим. Это огромная возможность для участников Национально-освободительного движения реализовать свою роль комиссаров и союзникам – Народному фронту, «Боевому братству», другим подразделениям, которые там с нами будут, одновременно подтянуть их в политическом отношении. И дальше оттуда мы выйдем уже единым организмом – это не просто будут разрозненные подразделения, численностью даже 100 тысяч человек на финише, а это будет единая, мощная команда… Это и есть главный боевой отряд большого НОДа… Если что, очень удобно будет с этого лагеря быстро выдвинуться в Москву. Три часа – и в случае каких-то московских событий, в центре, у Кремля серьезное, подготовленное в лесу подразделение, политическое, которое может вести работу с гражданами, с жителями Москвы и быстро включиться в политический процесс. Особенно, если американцам удастся запустить внезапный всплеск уличного недовольства, например», – заявил Федоров.