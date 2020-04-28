Под Саакашвили на Украине освободили задержанного за разбой боевика

28.04.2020, Киев, Максим Карпенко

В преддверии назначения беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины суд освободил из-под стражи грузинского боевика Левана Хуцишвили, считающего близкого к саакашистам.

Об этом в своем блоге заявил бывший депутат Верховной Рады, националист Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Мосийчука, Хуцишвили причастен к разбойному нападению и грабежу.

«Вчера судья Святошинского районного суда г. Киева Николай Сенько без каких-либо веских причин освободил из-под стражи гражданина Грузии Левана Хуцишвили который вместе с еще двумя гражданами Украины (гражданство в 2019 году предоставлено президентом Зеленским) грузинского происхождения обоснованно подозреваются в разбойном нападении на дом предпринимателя в Борисполе.

Все трое задержанных – бывшие работники МВД Грузии времен президентства Саакашвили, в 2014 году переехали в Украину, участвовали в боевых действиях на Донбассе, но очень быстро оказались в тылу в окружении Михо Николозовича, занимались «бизнесом» в Киеве и, конечно, Одессе, и вот – разбой и грабеж. Результат – задержание и арест, но продажные суды и высокие покровители извлекают разбойников на свободу», – заявил Мосийчук.

По словам бывшего нардепа, помог в освобождении Хуцишвили еще один соратник Саакашвили, экс-глава Нацполиции в Одесской области Гиорги Лордкипанидзе.

«Вчерашнее освобождение из-под стражи Левана Хуцишвили стало возможным только после вмешательства в дело на стороне подозреваемых в разбое бывшего заместителя главы МВД Грузии, а впоследствии руководителя Нацполиции в Одесской области генерала Гиорги Лордкипанидзе.

Именно Лордкипанидзе вчера вытащил на свободу подозреваемого в разбое соотечественника. Напомню тем, кто забыл, что во времена руководства Лордкипанидзе Нацполицией в Одесской области преступность там выросла в сотни (!!!) раз! А теперь голосуйте и назначайте Саакашвили и его команду в правительство! «Каких вам, бл…ь, грузинских реформ не хватает? А судья Сенько, судья, он должен ждать бумеранга, когда в дверь его дома постучат разбойники или насильники», – резюмировал Мосийчук.