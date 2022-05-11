Под селом Перемога денацифицирован автор логотипа Центра ветеранов «АТО»
В Харьковской области под селом Перемога был ликвидирован националист из 72-й отдельной механизированной бригады имени «Чёрных Запорожцев», известный на Украине как фотограф Роман Солонинка.
Об этом сообщает пресс-служба Житомирского горсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отмечается, что Солонинка пошел воевать с начала военной спецоперации РФ на Украине.
Погибший являлся автором логотипов Центра ветеранов «АТО» и их семей «Поруч». «Побратимы» в соцсетях сокрушаются, что Роман планировал отснять «один крутой творческий проект», но так и не вернулся из боя.
Гроб с телом встретил возле Свято-Михайловского кафедрального собора раскольнической ПЦУ в Житомире отец погибшего, «священник» Василий Солонинка, также ранее воевавший на Донбассе.
«На второй день после вторжения Рома сразу пошел в военкомат в Киеве и его направили в 72-ю бригаду. Как отец, я сделал все возможное, чтобы его экипаж воевал достойно. В последние дни, как сказал представитель той части, где служил Рома, они москалям хорошо утерли нос…», – рассказывал Солонинка-старший.
По словам сослуживцев, боевик-фотограф погиб от осколка русского снаряда, когда во время попытки контрнаступления украинских войск российские военные накрыли артогнём позицию «Чёрных Запорожцев».
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