Под шумок коронавируса украинские чиновники отмывают огромные деньги

18.03.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Украинские чиновники массово воруют выделяемые на борьбу с эпидемией коронавируса средства, в результате чего гражданам «незалежной» приходится отбывать карантин и лечиться в старых палатах с ужасающими условиями.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он опубликовал видеозапись с сюжетом из инфекционного отделения больницы в Днепропетровске, куда собираются помещать заболевших на коронавирус. На видеозаписи видны ужасающие условия содержания больных – отсутствие унитаза, старые матрасы, грязное постельное бельё, отсутствие питьевой воды и освещения.

«Полный… «люкс». Это меня поселили в инфекционное отделение, чтобы я ещё какую-то инфекцию подхватил», – прокомментировал больничную палату помещённый на карантин украинец.

Алексей Журавко сообщил, что накануне на модернизацию этой больницы было выделено 98 миллионов гривен, однако местные чиновники, вместо добросовестного выполнения своих обязанностей, «распилили» весь бюджет.

«Вашему вниманию больница номер 21, она же Мечникова, в Днепропетровске. Здесь мэр Борис Филатов собирается лечить заболевших коронавирусом.

Город выделил 98 млн гривен на приобретение медицинского оборудования, медикаментов и средств для дезинфекции. Тендер прошел без торгов и без оглашения стоимости за каждое наименование оборудования, так как существует высокая угроза распространения коронавируса.

Как говорят ­– кому война, кому мать родна.

Друзья, думаю такие случаи, как в Днепропетровске – не единичны. Сегодня у нынешних чиновников появился шанс, под шумок эпидемии, отмыть нормально денег.

Но я твёрдо уверен – рано или поздно они все подавятся этими деньгами. Нельзя так цинично зарабатывать на людском горе», – заключил общественник.