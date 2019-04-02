Под шумок страшилок о России в украинские выборы вмешалась Германия

02.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Запад уже начал прямое вмешательство в выборы президента Украины, поддерживая действующего гаранта Петра Порошенко.

Об этом в своем блоге пишет российский политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает недавний телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Порошенко, а также заявления немецких политиков.

«Какое неприкрытое вмешательство в выборы. Меркель поздравляет Порошенко с выходом во второй тур. Председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Давид Вадефул требует от Зеленского: «в течение следующих трех недель до второго тура представить конкретное видение относительно содержания своей политики, а также команду политиков, которая будет его поддерживать <…> Кроме того, Зеленский должен прояснить, каким образом он будет достигать задекларированной цели – лишение влияния олигархов учитывая то, что его предвыборная кампания в значительной степени поддерживалась олигархом Игорем Коломойским», – отмечает Чеснаков.