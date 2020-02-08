Под силу ли нашему теленку Сороса съесть?

08.02.2020, Киев, Сергей Устинов

Обыски СБУ на «Плюсах» Коломойского в поисках места, куда уходит корнями появление скандальных «пленок Гончарука», обнародование которых так и не привело к отставке кабмина «соросят», стали хитом украинской политической повестки начала февраля.

Кто-то называет происходящее контрнаступлением «соросят» на позиции «верных Бенинцев», с целью рассорить Зеленского со своим давним спонсором, кто-то усматривает в этом столкновении группы влияния «Квартала 95» со все тем же Коломойским.

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Кто-то многозначительно намекает на ситуативное совпадение интересов обих «Зе-башен», якобы подкрепленное желанием самого президента как-то дистанцироваться от ставшего токсичным олигарха и показать ему его новое место в изменившейся системе координат.

Косвенным подтверждением этой версии обычно называют недавнее высказывание Зеленского в поддержку принятия законопроекта о запрете возврата Приватбанка прежним владельцам.

С другой стороны, все понимают, что основной приз Коломойского в этой борьбе – вовсе не его бывший банк, а стремление юридически обезопасить себя от исков со стороны государства относительно возврата выведенных перед национализацией миллиардов. В отличие от шумных баталий вокруг «Приватбанка», как раз на этом фронте пока что наблюдается затишье. В том, насколько оно будет временным, кроется ответ на вопрос о том, не является ли нынешняя ссора Зе и Коломойского игрой для отвода глаз западных наблюдателей.

Но все это – избыточная конспирология. Потому что, чей бы интерес ни стоял за произошедшим, очевидно, события укладываются в канву магистрального процесса, а именно, – централизации власти в руках самого президента и действующей от его имени узкой группы лиц в его ближайшем окружении.

Причем, по мере того, как разворачивается игра на выбывание в президентском Офисе, становится понятно, что, как и в популярном когда-то шоу “Последний герой”, и в этой игре останется кто-то один.

По состоянию на сейчас киевским пифиям и оракулам от политической прогнозистики таким счастливчиком видится стремительно набирающий аппаратный вес помощник Зеленского Андрей Ермак. Не только сконцентрировавший на себе почти всю международную повестку Зеленского, включая контакты с Москвой, но и, как пишут киевские СМИ, активно лоббирующий отставку путающегося у него под ногами министра иностранных дел Вадима Пристайко, чья излишняя говорливость не по теме и претензии на самостоятельность – только раздражают нового фаворита Зе.

В таком ракурсе судьба главы Офиса президента, в прошлом адвоката Коломойского Андрея Богдана выглядит не слишком завидной, а слухи о его отставке, к которым привыкли со дня его назначения, сейчас уже не кажутся такими уж беспочвенными.

Если отставка Богдана произойдет, это, конечно, будет сильным ударом не только по позициям Коломойского, но и по оперативным возможностям активничающей сейчас группы экс-регионалов во главе с Андреем Портновым, которые уже не скрывают свой дрейф в «коломойскую сторону» в надежде сыграть роль этакой альтернативной ОПЗЖ «ватной оппозиции».

Думается, с Богданом все станет окончательно ясно после того, как Рада примет все спорные законопроекты, проталкиваемые окружением Зе – от продажи сельхозземель до конституционной реформы с закреплением в Основном законе отмены мажоритарки и сокращения числа нардепов с 450 до 300.

Если верить претендующим на информированность киевским СМИ, то именно нынешний глава Офиса Зеленского во многом играет роль модератора по позитивному для президента решению перечисленных вопросов, собирая под них нужное количество депутатских голосов и контактируя для этого с разными лоббистскими группами в парламенте. Как только решения будут приняты, мавр, сделавший свое дело, может уйти.

Что касается кейса в «Плюсами», то, конечно, бросается в глаза изрядная ирония судьбы: на канал «Бени» не рисковали поднимать карающую длань ни силовики Януковича, ни силовики Порошенко, ограничивавшегося попытками по-тихому, через Нацсовет, отобрать у «1+1» лицензию на частоты. Пришли же на «Плюсы» именно при Зеленском, который не стал бы президентом без активной раскрутки именно на этом канале.

Впрочем, это как раз тот случай, когда сочувствовать ни менеджерам, ни журналистам «Плюсов» совсем не хочется. Они сами во многом приложили руку к ситуации, в жернова которой попали.

Тем более этот «наезд» на канал показателен на фоне одобренного в конце января парламентским комитетом по информационной политике правительственного законопроекта о дезинформации, который в журналистской среде окрестили законом о медиаинквизиции. Главой комитета, одобрившего этот законопроект, является человек Коломойского и бывший генпродюсер «Плюсов» Александр Ткаченко. В этом месте на язык так и просится какая-нибудь банальность про змею, укусившую себя за собственный хвост, ну да ладно, не будем.

Гораздо интереснее другой вопрос: имеет ли Коломойский шансы победить в разворачивающейся войне? Увы, для Игоря Валерьевича, ответ на этот вопрос однозначен: не имеет. Причем, ни при каких обстоятельствах. Для олигарха и тех политиков, которые по глупости сегодня делают на него ставку, переоценивая его медийные возможности, будет большой удачей, если по итогу удастся свести все к боевой ничьей.

Впрочем, зная психологические особенности «Бени», который способен, закусив удила, перейти все мыслимые красные линии и точки невозврата, вариант с ничьей все же слишком оптимистичный.

Сейчас «коломойские» активно играют на повышение градуса политического кризиса и перевыборы. Люди Коломойского в Раже (те же нардепы Дубинский и Бужанский, как наиболее медийно активные), уже грозятся завалить голосование за отмену мажоритарки и сокращение количества депутатов. Впрочем, даже с учетом такого возможного фортеля, голоса под такие новации скорее всего соберут и без «Бени». И то, что сейчас Зеленский активно усыпляет общественную бдительность елейными речами о том, что идеи роспуска парламента и досрочных выборов де распускают неведомые «враги» – лишнее подтверждение справедливости таких опасений.

Тем временем эксперты уже подсчитали, что в случае проведения досрочных выборов в парламент с 300 местами по чистой пропорционалке, партия Зеленского сохранит в Раде монобольшинство. Предварительное моделирование сулит «Слуге народа» 175 мест из 300. Только это будет уже совсем другой «Слуга», чем сейчас. Уже не многих господ, а только одного. А через него – и его внешних покровителей.

Надо сказать, что идея «бортануть» олигархический балласт и набрать в список исключительно людей, преданных лично Зеленскому, выглядит разумной, если смотреть на нее глазами Банковой. Хотя она и не нова. Нечто подобное – включая сокращение количества депутатов, пытался реализовать в 2000 году Леонид Кучма – через свой памятный «референдум по народной инициативе». Но потерпел поражение и отступил назад под натиском последовавшего вслед за референдумом «кассетного скандала».

Сейчас история может повториться на новом витке. Повториться не буквально, конечно, но, по сути. И тогда правы окажутся не те, кто ежедневно хоронит «клоуна» и пророчит обвал его рейтинга, а те, кто изначально видели его в роли «второго Кучмы» – создателя относительно долгоживущего (по украинским меркам, конечно) режима, способного сконцентрировать власть в одних руках и, эффективно зачистив оппонентов, и медиасреду (тот самый закон о дезинформации, ага) переизбраться на второй срок.

Впрочем, это последнее допущение даже сейчас выглядит слишком смелым. Не потому, что нереально для исполнения, а потому, что делать такие отдаленные прогнозы в украинских условиях – дело неблагодарное. Живем, как на вулкане, под лозунгом «Нам бы день простоять и ночь продержаться».

Но все эти долгосрочные прогнозы вряд ли обрадуют Коломойского. Потому что во всех сценариях ему лично как фактору, определяющему политику страны, места уже не будет. Даже если произойдет это не сразу, а через несколько ходов и калейдоскопическую череду каких-то непрочных ситуативных коалиций и даже временных перемог.

Надежды тех, кто рассчитывает на медийные возможности «Плюсов» тоже вряд ли оправдаются. Дело в том, что политику движут гранд-нарративы. Большие смыслы, если по-русски. А максимум, на что способны «Плюсы», отрабатывая «бенину» повестку – серия мелких, хотя и болезненных укусов по второстепенным темам.

В сфере же гранд-нарративов «Плюсы», как и остальные системные медиа на Украине, работают скорее на условного «Сороса», нежели на своих формальных владельцев. А потому – достаточно эффективны в решении прикладных задач, в, допустим, рейдерских разборках за какой-нибудь припортовый завод или даже за должность министра. Но совершенно бесполезны в сфере идеологии. Там, где стоят невидимые ограничители, неподвластные олигархату.

Откровенно говоря, Коломойский с его обидами и претензиями сегодня всем украинским политическим игрокам надоел. Включая и тех, кто ситуативно рассчитывает, ухватившись за хвост ПРИВАТовского монстра, решить какие-то свои корыстные вопросы. Да и на Западе вздохнут с облегчением, если Зе-власть укоротит своего ставшего токсичным для Америки с Европой попутчика.

В войне «Бени» с «соросятами» только глупец может всерьез ставить на «Беню», учитывая как глубоко, системно и всесторонне Украина зависима от фактора внешнего влияния. Породить «бройлерным методом» национализм здорового человека – для противостояния иностранному влиянию – нынешняя Украина также неспособна. В других странах на это обычно уходят десятилетия.

Так что ответ на сакраментальный вопрос, под силу ли нашему теленку Сороса съесть, скорее отрицательный.