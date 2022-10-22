«Под статью о коллаборантах попадают даже библиотекари» – Верещук

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Новости Украины

На территориях, откуда ушли ВС РФ, в коллаборационной деятельности обвиняются не только госслужащие – для учителей и даже библиотекарей в статье 111-1 УК Украины есть отдельный подпункт.

Об этом в интервью каналу «Суспильне» заявила министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если человек пошёл работать пожарным, спасателем, учителем в школе, продолжил работать врачом для того, чтобы выжить, но работал фактически на оккупационную власть?» – спросил журналист.

«Будет попадать под уголовный кодекс, под статью 111-1, там всё чётко прописано. Если человек пошёл работать пожарным, вы знаете, что есть государственные служащие, есть присяга органов местного самоуправления, есть госслужба – нельзя. А есть очень многие, которые не покорились. Если на негосударственной службе? Приведите пример. Библиотекарь? Не имеет права, работать по законам государства-оккупанта не имеет право. Кстати, у учителей есть отдельный подпункт в статье, могут почитать, что их ждёт за пропаганду, за навязывание, за работу по учебникам или по стандартам российского образования совершали оказание образовательных услуг. Это абсолютно исключено», – ответила Верещук.