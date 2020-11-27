27.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, США, Энергетика
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Из-за американских санкций снова сорвалось завершение строительства «Северного потока-2»


Стала известна причина, по которой «Газпром» пока так и не возобновил прокладку оставшихся километров газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Трубоукладчик компании «Академик Черский» в октябре уже вышел на испытания, однако нанятая «Газпромом» для сертификации газопровода норвежская компания DNV GL не смогла, как требуют правила, проверить судно и его оборудование из-за санкций США. Теперь «Газпрому» предстоит найти другую компанию, которая подтвердит, что «Академик Черский», его оборудование и сама операция по укладке труб в экономической зоне Дании соответствуют правилам», – отмечается в статье.

При этом DNV GL пояснила, что компания не отказывается сертифицировать саму трубу «Северного потока-2», а лишь не может сделать это в отношении используемых для работы над проектом судов.

Впрочем, руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова считает, что завершить строительство трубопровода с участием судна «Академик Черский» возможно.

«Для компании DNV GL, одной из крупнейших сертификационных компаний в мире, которая имеет офисы более чем в ста странах, в том числе и в США, обслуживание данного судна приносит прибыль, несравнимую с последствиями введения санкций. Поэтому данной компании проще принять отказ от этой верификации», — говорит эксперт.


По ее мнению, для верификации «Академика Черского» и оборудования на нем может быть привлечена датская или любая другая европейская компания, которая получит оплату за свои услуги в местных банках, без участия американских банков-корреспондентов.

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