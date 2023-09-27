Под угрозой атаки морских дронов Новороссийск и Сочи

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Германия, пообещавшая Украине поставить морские дроны-камикадзе, не имеет их у себя на вооружении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Гундаров.

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«Никаких указаний на то, откуда бундесвер их собирается взять, нет. Германия даже не входит в десятку стран-лидеров, строящих безэкипажные надводные корабли и катера. Среди 16 судостроительных компаний, что их выпускают, нет ни одной немецкой. Потому вполне закономерен вопрос: откуда у немцев 50 дронов для украинского москитного флота?», – сказал Гундаров в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что даже 10 дронов, о которых говорится на сайте правительства ФРГ, у Германии нет.

«Возможно, по этой причине на сайте правительства ФРГ не указаны ни название, ни тип планируемых к поставке морских беспилотников. Германия сама находится в начальной стадии этих работ. Известно, что в 2008 году компания Rheinmetall Defense переоборудовала подводную лодку для работы с беспилотниками для ВМС Германии. В 2016 году ВМС приобрели у компании Atlas Electronik всего один 11-метровый дрон ARCIMS USV для экспериментов. В отличие от ВМС США, которые очень активно разрабатывают небольшие беспилотники, у бундесвера нет их запасов, или явных немецких промышленных партнёров с подходящими военными дронами, которые могли бы их поставлять десятками, да еще, как обещано Киеву, в короткие сроки», – подчеркнул эксперт.

По его словам, у немцев «далеко идущие планы».

«6 марта 2023 года бундесвер случайно опубликовал на своем сайте – а через несколько часов с сайта его удалил – всеобъемлющий документ, в котором излагались перспективные структура и состав ВМС Германии к 2035 году и на несколько последующих лет. Концепция называется «Zielbild der Marine ab 2035+» – «Целевые показатели ВМС с 2035 года и далее». Один из пунктов документа был посвящён широкому внедрению безэкипажных систем. Там называется новый безэкипажный катер, получивший название «Перспективная боевая надводная система» (Future Combat Surface System) и новый «большой необитаемый подводный аппарат», базирующийся на неатомных подводных лодках. Речь, вероятно, идёт о разрабатываемом сейчас судостроительной компанией Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) самом крупном в мире подводном дроне MUM – Modifiable Underwater Mothership – «Модифицируемый подводный материнский корабль», – говорит аналитик.

Он считает, что Берлин просто оплатит производство и поставку на Украину.

«Исполнителем немецкого заказа станет, конечно же, американская судостроительная компания. Вероятнее всего – Maritime Tactical Systems Inc. (Martac), чьи морские дроны MANTAS T-12 ранее уже поставлялись Украине», – подчеркнул специалист.

По его мнению, Германии этот «аттракцион невиданной щедрости» сулит доступ к сотрудничеству с США, Норвегией и Австралией в создании своего собственного безэкипажного флота.

«Причем если Вашингтон решит повысить градус противостояния в Чёрном море, то он предложит Берлину более сложный дрон Magura V5, показанный на выставке IDEF-2023 в Турции, что немцам сейчас очень интересно. Magura V5 имеет заявленную максимальную скорость 42 узла (около 80 км/час), может нести полезную нагрузку свыше 300 кг, и главное – дальность его действия превышает 800 км. Иными словами, выйдя из порта Черноморска под Одессой, он через 8–10 часов может атаковать причальный фронт в Новороссийске, Геленджике, Туапсе и даже в Сочи. Согласится ли Берлин стать посредником в этом сомнительном предприятии – станет понятно в ближайшее время», – резюмировал Гундаров.