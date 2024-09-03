«Под угрозой уже Запорожье»: для взятия Покровска русским хватит двух недель – Карасев

Вадим Москаленко.  
03.09.2024 19:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ на Донбассе находятся в очень тяжёлом положении: российская армия готовится взять Покровск, перерезать украинскую логистику и двинуться дальше.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ на Донбассе находятся в очень тяжёлом положении: российская армия готовится взять Покровск, перерезать...

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«Ситуация на фронте очень тяжёлая. Пока преждевременно говорить о том, что там фронт полностью обвалился и там военная катастрофа. Действительно, там сейчас темп наступления со стороны России немножко уменьшился. Во-вторых, мы туда перебросили подразделения национальной гвардии, две или три тысячи человек», – отметил политолог.

«Но в принципе, Покровск, конечно, будет захвачен. Недели две, скорее всего, россиянам достаточно для того, чтобы взять Покровск.

Трагедия может быть, когда они после взятия Покровска перережут всю логистику. Ну, а потом двинутся на юг. И если на юге, имеется в виду Запорожье, Днепр, там не будут созданы резервы, то понятно, что весь левый берег Днепра, может оказаться под угрозой», – подчеркнул он.

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