Под украинским обстрелом на окраине Донецка погиб старик, переживший Великую Отечественную

В результате обстрела ВСУ в канун Дня Победы погиб пенсионер, переживший Великую Отечественную войну.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошел очередной факт, наглядно демонстрирующий цинизм и бесконтрольность деятельности боевиков Вооруженных формирований Украины. Так, по уточненным данным, в результате открытия огня из БМП-2 по жилым кварталам поселка шахты «Трудовская», по ул. Томская д.10, ранение несовместимое с жизнью получил мирный житель 1939 г.р.» – сообщили в ведомстве.

Произошедшее эмоционально прокомментировал российский военкор Андрей Руденко.

«Человек пережил Великую Отечественную войну, но не смог пережить эту, необъявленную. Злость переполняет, как эти нелюди ходят по земле, понимая, что на их руках кровь мирных жителей?

Сколько можно отдавать на растерзание жителей Донбасса? Мы говорим о том, что Русские своих не бросают! Но почему тогда на Донбассе в преддверии Дня Победы гибнут русские люди? Я думаю наши деды, дошедшие до Берлина и освободившие весь мир от фашизма, такой пассивности не поняли бы!» – написал Руденко у себя в Telegram-канале.