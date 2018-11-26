Под Верховной Радой бузят нацики

Представители ряда украинских националистических организаций пикетируют Верховную Раду, требуя введения военного положения на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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