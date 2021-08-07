Под видом беглых «змагаров» на Украину просочилась масса агентов ФСБ – Арестович

07.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

По коварному сговору с Москвой президент Белоруссии Александр Лукашенко раздаёт русским белорусские паспорта, чтобы те под видом «беженцев-протестующих» беспрепятственно попадали на территорию Украины.

Об этом в эфире видеоблога бежавшей из Белоруссии майданной активистки Татьяны Мартыновой заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«ГРУ белорусское – давно российское, поэтому все провокации давно совместные. Известно ли СБУ, какое число российских граждан приезжает в Украину?» – спросила Мартынова.

«Я думаю известно, они все мониторятся, кому-то отказывают, кому-то соглашаются, на это нужны веские причины, чтобы мужчины въехали с территории России, – ответил Арестович. – Мы же понимаем, что ситуация такова, что нет железного занавеса на границе, и если им нужно, они въедут».

«Что мешает Лукашенко раздать русским белорусские паспорта и пустить под видом беженцев-протестующих через белорусскую границу?» – предположила беглая белоруска.

«Я вам гарантирую, что среди тех белорусов, которые зашли в Украину, полно людей, которых заслали белорусские спецслужбы», – заверил Арестович.