02.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Под видом гуманитарной эвакуации ВСУ хотят зачистить от мирных жителей еще два посёлка на Донбассе

ВСУ не остановились на зачистке поселка Широкино и превращения его в укрепрайон. Теперь в их планах сделать тоже самое с ранее занятыми поселками Гладосово и Металлист.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе посещения зоны конфликта украинские боевики намерены вновь привезти иностранных гостей в населённый пункт Широкино для демонстрации руин, полученных в результате массированных обстрелов киевскими боевиками из всех видов вооружения в период, когда посёлок оставался под нашим контролем.

Напомню, что ранее, для исключения уничтожения гражданской инфраструктуры посёлка и мирных жителей украинскими террористами нами было предложено сделать Широкино демилитаризованной зоной. Гарантом выполнения обязательств сторон выступил лично заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг. Однако, украинская сторона наплевала на добрую инициативу по сохранению жизней мирного населения с нашей стороны и авторитет заместителя главы ОБСЕ в Украине, и при первой возможности вошла в Широкино. Украинские террористы сразу же прогнали всё население, а затем полностью разграбили посёлок», – заявил Басурин.

В настоящее время Широкино используется украинскими военными в качестве укрепрайона, размещения личного состава в отобранных домах и ведения огня из запрещённых вооружений.

«Данную информацию следует знать всем иностранным делегатам, которые посещают Широкино. Также, следует знать, что украинская сторона продолжает нарушать Минские договорённости по разведению сил и средств на отдельных участках линии соприкосновения. Эти участки были созданы для того, чтобы исключить целенаправленные обстрелы по посёлкам с позиций ВСУ и нацбатов, и создать условия для безопасного проживания мирного населения. Однако, украинские боевики со временем оккупировали многие населённые пункты в «серых зонах», провели зачистки и сделали их совершенно нежилыми», – рассказал Басурин.

На этом, по его словам, украинские военные не останавливаются.

«В частности, оккупанты Наева намерены теперь зачистить населённые пункты Гладосово и Металлист (Травневое) от мирных жителей под видом гуманитарной эвакуации, о чём украинские боевики заявили официально.

Требуем от международного сообщества решительно осудить геноцид и депортацию мирного населения украинскими властями. Украинские фашисты ничего не делают для стабилизации обстановки, а наоборот, прилагают все усилия для ее обострения. Пусть представителям киевского преступного режима будет стыдно и позорно, когда они в очередной раз пригласят иностранных гостей в уничтоженные своей «освободительной» армией города и села на Донбассе», – прокомментировал Эдуард Басурин.