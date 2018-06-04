04.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Под видом катарского на Украину будут завозить российский газ

Высказанное украинским президентом Петром Порошенко в интервью телеканалу Al Jazeera намерение начать реализацию проекта по доставке на Украину катарского газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу в итоге обернется новыми поставками газа из России.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

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“Мне кажется в новости допущена ошибка. Вместо “катарского” надо читать “российского”. Тогда все встанет на свои места. Для тех, кто не в теме. Катарский газ на 30% дороже трубопроводного в ЕС. То есть по факту в Украину будет поставляться российский через Турпоток, который идет в обход Украины с маржой турецким компаниям. А если учесть, что катарский естественно пойдет куда-то по схемам замещения, то и не только турецким”, – полагает Землянский.