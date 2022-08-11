Под видом МАГАТЭ Украина хочет завлечь представителей стран НАТО на Запорожскую АЭС

11.08.2022  13:54 (Мск), Севастополь
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Запорожье, Конфликт, Россия, Украина
Новости Украины

Украина под видом комиссии МАГАТЭ пытается завлечь на Запорожскую атомную станцию третью сторону.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил руководитель местного филиала Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам Горбачева, речь может идти о привлечении представителей государств-членов НАТО подо видом обеспечения безопасности работы станции.

«Затащить в район Запорожской атомной станции третью сторону. Не только МАГАТЭ, а и силы, которые бы осуществляли контроль, обеспечивали безопасность, опять же, из состава НАТОвских государств. То есть, интернационализировать эту тему и таким образом, купировать и наши возможности, наши силы каким-то образом ограничить. Ну и разбавить ситуацию наличием международных сил и на этой площадке. То есть, за этим стоит вопрос не только, чисто связанный с эксплуатацией атомной станции или с электроэнергией, поставляемой на Украину, но и вопросы более широкого плана», – заявил Горбачев.

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