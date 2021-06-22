Под видом налоговой амнистии зе-режим пытается обчистить карманы украинцев

22.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Принятый Верховной радой во втором чтении закон о «налоговой амнистии», согласно которому вводится одноразовое декларирование активов физических лиц для легализации своих доходов, не принесет дополнительных поступлений в бюджет Украины.

Об этом в беседе на «Апостроф-ТВ» заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Результат налоговой амнистии для бюджета будет ноль. По словам главы налогового комитета Гетманцева, у людей есть 50 млрд долларов под матрасом. Он хочет легализовать 20 млрд долларов под среднюю ставку 5%. Получается, что авторы закона планирует получить бюджет миллиард долларов. Но они ничего не получат по одной простой причине – у людей просто нет доверия к власти, в частности, к налоговой. Они поставили телегу впереди лошади», – заявил Скаршевский.

По его словам, условия ведения бизнеса или налоговые ставки не изменились.

«Может, налоговая начала работать в интересах налогоплательщиков, а не в интересах административного аппарата? Нет. Если сейчас кто-нибудь покажет, что у него есть, и заплатит эти 5%, а потом налоговая, так как она не реформирована, так как она фискально ориентированная скажет: «А может всё-таки это незаконно, а может быть всё-таки с какими-то уголовными вещами связано, где деньги, которые вы заработали?» Есть риск, что потом начнут еще и преследовать. Из-за этих причин никто не будет ничего легализовать», – считает эксперт.

Он обращает внимание, что в законе предусмотрено ужесточение налогового контроля, с целью чего Кабмин в течение 9 месяцев должен разработать соответствующий законопроект, что будет означать увеличение фискального давления.

«Они скажут – хорошо, вы ничего не написали – 400 тыс. гривен или 15 тыс. долларов – это то, что мы вам разрешаем накопить за все годы независимости, по 400 долларов в месяц если поделить на всю историю независимости. Всё. А дальше мы будем за вами бегать и выискивать любые деньги и будем, во-первых, штрафовать, во-вторых, ещё их облагать по 12,5%, включая военный сбор, который совсем не военный. То есть нет никакого доверия, поэтому никто не будет амнистироваться. А власть скажет: «Мы же вам предлагали, теперь будем шастать по вашим карманам ещё глубже». Нет чтобы «давайте мы вам дадим возможность заработать, снизим налоги, упростим администрирование и зайдём налог на выведенный капитал», – говорит аналитик.

«Ещё один момент – в законе про налоговую амнистию прописано увеличение налоговых ставок, налогового давления по продаже квартиры. Понимаете, вместо того чтобы снизить налоги провести налоговую амнистию, в закон про налоговую амнистию включают увеличение налогового давления! Это полный абсурд. Почему я и говорю, что никакой легализации не произойдёт», – резюмировал Скаршевский.