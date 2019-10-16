Под вопли «Ганьба!» партия Зеленского захватила контроль над судами

16.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом закон, предусматривающий перезагрузку работы Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия, а также уменьшение вдвое числа судей Верховного суда.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» предусматривает:

сокращение состава Верховного суда до 100 судей;

распространение люстрации на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019 года;

сокращения количества членов ВККС сократят с 16 до 12 членов;

дополнение перечня оснований для увольнения члена ВККС (пренебрежение обязанностями, поведение, подрывающее авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в частности несоблюдение этических стандартов судьи).

С резкой критикой законопроекта выступила депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Сегодня политическое руководство страны декларирует европейскую интеграцию как приоритет. Европейская интеграция – это о действиях. Тот законопроект, к сожалению, нарушает право ЕС, принципы Совета Европы, нарушает независимость судебной ветви власти.

И сегодня спикер Верховной рады получил письмо от представителей Европейского союза, представителей Европейского банка реконструкции и развития, Великобритании, Канады, Германии о том, что этот законопроект нарушает независимость судебной ветви власти.

Голосуя за этот законопроект, вы забираете у страны реальную европейскую перспективу, вы идёте на конфронтацию с Советом Европы. Генеральный секретарь уже направила этот законопроект в Венецианскую комиссию. На ближайшем заседании они определятся, и после этого можно было бы учесть их замечания», – сказала она.

Также, по мнению председателя Верховного суда Украины Валентины Данишевской, народ ожидает от власти ожидает совершенно других действий.

«Я поддерживаю пани Климпуш-Цинцадзе в том, что нельзя игнорировать международное сообщество, нельзя игнорировать наших партнёров – это очень опасно.

Кроме того, народ Украины ждёт, что ветви власти будут друг с другом сотрудничать и давать людям то, чего они ждут годами – это своевременные судебные решения. Я бы просила продемонстрировать народу нашу солидарность в том, что мы будем работать и над этим законом, и над другими, и будем нарабатывать те положения, которые позволят обеспечить на Украине независимый суд», – возмутилась Данишевская.

В свою очередь, депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко отметил, что данный законопроект призван подчинить украинский суд новому президенту.

«Об исторических достижениях в судебной реформе я в этом зале слышал в 2010 году, именно под этими лозунгами принималась реформа Януковича. Я это слышал в 2014, 2015, 2016 и 2014 годах, когда здесь голосовались законопроекты, тоже говорили: «Это исторический момент, судебная реформа», и так далее.

К сожалению, ничего не меняется, лозунги и содержание законопроектов остаются теми же самыми. Никто не ставит целью создание честного, непредвзятого правосудия, которое будет принимать честные и справедливые решения. Каждый ставит целью создание контроля над судебной ветвью власти, повторяются те же самые законопроекты, немного видоизменёнными, но по своему наполнению – абсолютно одинаковые», – возмутился депутат.

После чего в ходе голосования из 387 присутствующих народных депутатов законопроект поддержали 236 парламентариев, 219 из которых – от «Слуги народа». Представители остальных фракций, за исключением нескольких внефракционных, проголосовали против.

Во время объявления результатов голосования зал украинского парламента начал скандировать: «Ганьба!».

Отметим, законопроект ко второму чтению получил более 300 поправок, из-за чего рассматривался депутатами два дня.