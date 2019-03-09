Под выборы для Порошенко готовят провокацию в Крыму

09.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Перебравшаяся в Киев верхушка запрещенного в РФ меджлиса планирует устроить провокацию в Крыму, чтобы показать Петру Порошенко лояльность и поддержку среди крымско-татарского населения полуострова.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил крымский юрист Тейфук Гафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая часть активных украинских татар старается отходить от выборной повестки, потому что понятно, многие годы там легко было выстраивать предвыборную политику в оппозиции, и на этом можно было кого-то мобилизовать.

Понимая, что на сегодняшний день более 50-ти человек по всему Киеву они не смогут мобилизовать, учитывая, что по всем тем обещаниям по автономии на сегодняшний день не сделано ничего, ноль…

У меня есть опасения, учитывая, что падают рейтинги, единственное, что может спасти, это какая-то провокация. У меня такое впечатление, что готовятся какие-то провокации, связанные с крымскими татарами. Потому что иначе взбудоражить и поднять это не получится.

На сегодняшний день у украинских татар нет какой-либо повестки, с чем они могли бы выйти и сказать: «мы имеем поддержку в Крыму. Если в ближайшие три недели у них все провалится, и ничего не получится в Крыму устроить, то позиции будут потеряны», – заявил Гафаров.