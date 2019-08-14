«Под выборы в Москве будут погромы и убийства» – крымский режиссер

14.08.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Следующими этапами несанкционированных акций московских либералов будут поджоги и убийства.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил крымский режиссер Александр Беланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам режиссера, происходящее сегодня на московских улицах является подготовкой госпереворота накануне президентских выборов в России по лекалам украинских майданов.

«Молодежь сказала, в разговорах я слышал: «Ничего у нас не получается, надо жечь». И, поверьте мне, следующие митинги, которые будут – это же все репетиции, это репетиции к 2024 году. Следующими будут выборы, будут гореть машины, будут убийства. Поверьте, это отработанная схема на майданах украинских и она переносится сюда. Пока мы здесь вспоминаем великие 60-е и наше романтическое прошлое, в это время куется новая гвардия железных солдат», – заявил Беланов.