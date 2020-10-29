Подал в отставку российский мэр, лапавший под столом свою заместительницу
Мэр Южно-Курильского района Сахалина Вячеслав Власенко подал в отставку по собственному желанию.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В апреле нынешнего года Власенко стал героем секс-скандала после того, как во время онлайн-совещания, постоянно клал под столом руку на колено своей заместительнице Елизавете Андреевой.
После инцидента Власенко извинился перед депутатами районного Совета, которые простили его и оставили на работе.
В сентябре стало известно, что против Елизаветы Андреевой возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, чиновница приняла работы по реконструкции объектов водоснабжения без положительного заключения госстройнадзора.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко нелестно высказался в адрес Власенко, заметив, что тот является причиной множества нерешенных социальных и экономических проблем района.
«В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведенная прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может. Необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы», — заявил Лимаренко.
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