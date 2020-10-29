29.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Дальний Восток, Местная власть, Политика, Россия, Скандал
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Подал в отставку российский мэр, лапавший под столом свою заместительницу


Мэр Южно-Курильского района Сахалина Вячеслав Власенко подал в отставку по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В апреле нынешнего года Власенко стал героем секс-скандала после того, как во время онлайн-совещания, постоянно клал под столом руку на колено своей заместительнице Елизавете Андреевой.

После инцидента Власенко извинился перед депутатами районного Совета, которые простили его и оставили на работе.

В сентябре стало известно, что против Елизаветы Андреевой возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, чиновница приняла работы по реконструкции объектов водоснабжения без положительного заключения госстройнадзора.


Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко нелестно высказался в адрес Власенко, заметив, что тот является причиной множества нерешенных социальных и экономических проблем района.

«В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведенная прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может. Необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы», — заявил Лимаренко.

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