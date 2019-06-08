«Подальше от ненадежного Киева». В Галичине прибавилось сепаратистов

08.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Жители Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей пока видят себя в составе единой Украины, но при этом в регионе растет число как сторонников местного самоуправления, так и независимости края.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», ссылаясь на проведенное по его заказу Киевским международным институтом социологии (КМИС) социсследование.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, будущее Галичины в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции видят 47,3% опрошенных, а в составе унитарной, но децентрализованной страны, предполагающей расширение местного самоуправления и большую бюджетную самостоятельность регионов – 39,8%.

При этом за последние годы увеличилось количество сторонников федеративного устройства.

«Если пять лет назад за Галичину как субъект федерации в составе федеративной Украины выступало аж 0% (!) опрашиваемых, то в 2019-м таковых оказалось уже 2,8%: слова «федерализм», «федерация», «федеративная» постепенно теряют свою токсичность для части галичан», – отмечается в публикации.

«Не поддавая сомнению принцип единства, определенная прослойка галичан одновременно желает держаться немного подальше от ненадежного Киева, стремясь получить больше свобод — административных и финансовых», – полагают авторы.

Также выросло число сторонников независимости региона: в 2014-м их было только 0,2%, а в 2019-м уже 4,3% опрошенных жителей Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей мечтают о создании отдельного государства. Изменились и оценки галичанами перспектив гипотетического Галицкого государства: если в 2014-м 84,2% респондентов ответили, что «Галицкое государство не может состояться, так как Украина едина», то в 2019-м такого мнения придерживаются только 68,5%.