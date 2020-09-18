18.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Колониальная демократия, Политика, США, Украина
Просмотров:

«Подарите оружие и прекратите над нами летать» – подельник Коломойского перечит США


Если США так любят украинцев, пусть подарят вооружение, а не продают, как это делается на самом деле, вдобавок используя Украину для решения своих геополитических задач.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил известный как бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского депутат Верховной рады Игорь Палица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне лично не нравится, когда наши западные партнёры «защищают» нас, когда над нами летают ядерные бомбардировщики и несут ядерное оружие над территорией Украины и за счёт Украины пугают Россию.

У меня другая просьба к западным партнёрам: сколько вы дали нам вооружения? Не продали «Джавелины» (противотанковый ракетный комплекс – FGM-148 Javelin, – прим. ред.), а дали вооружения: танки, самолёты, вертолёты?

Вы любите Украину и хотите нас защитить? Дайте нам вооружение, подарите его нам, чтобы у нас была сильная армия.


Только не надо над нами летать со своими ядерными бомбардировщиками и за счёт Украины решать свои геополитические позиции», – возмущался Палица.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть