«Подарите оружие и прекратите над нами летать» – подельник Коломойского перечит США

18.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если США так любят украинцев, пусть подарят вооружение, а не продают, как это делается на самом деле, вдобавок используя Украину для решения своих геополитических задач.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил известный как бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского депутат Верховной рады Игорь Палица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне лично не нравится, когда наши западные партнёры «защищают» нас, когда над нами летают ядерные бомбардировщики и несут ядерное оружие над территорией Украины и за счёт Украины пугают Россию.

У меня другая просьба к западным партнёрам: сколько вы дали нам вооружения? Не продали «Джавелины» (противотанковый ракетный комплекс – FGM-148 Javelin, – прим. ред.), а дали вооружения: танки, самолёты, вертолёты?

Вы любите Украину и хотите нас защитить? Дайте нам вооружение, подарите его нам, чтобы у нас была сильная армия.

Только не надо над нами летать со своими ядерными бомбардировщиками и за счёт Украины решать свои геополитические позиции», – возмущался Палица.