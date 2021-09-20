«Подарок» к выборам. Спецслужбы Грузии прослушивали послов США и ЕС

20.09.2021 23:29 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Нескончаемый многострадальный киносериал под названием «Грузия – страна парадоксов» продолжается во всей красе. На сей раз возмутителем спокойствия стало сообщение о том, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии незаконно прослушивала разговоры политиков, священнослужителей, иностранных дипломатов, журналистов и т.д. В распоряжении СМИ оказалось более 60 тысяч аудио и видеофайлов.

Кто слил?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Версия N1. Руководители оппозиционных телеканалов «Мтавари Архи», «ТВ-Формула» и «ТВ-Пирвели» одновременно получили от неизвестного источника с IP-адресом в Калифорнии ссылку на сайт с материалами оперативной деятельности Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Версия N2. Тайные сведения грузинским СМИ слил бывший сотрудник Службы государственной безопасности Акакий Немсадзе. Отметим, что он покончил жизнь самоубийством 8 июля, а перед смертью разослал файлы на электронные почты вышеуказанных телеканалов.

Возникает много вопросов. Если некий Акакий Немсадзе еще в июле разослал файлы о незаконной прослушке, то, почему о них стало известно лишь в сентябре – за пару недель до проведения выборов в органы местного самоуправления Грузии? Предвыборный трюк? Почему грузинские власти не обратились с официальным запросом к американских властям, чтобы установить личность «неизвестного источника с IP-адресом в Калифорнии»?

Журналисты сообщили, что СГБ Грузии тайно прослушивала и записывала разговоры сотрудников посольства США, посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, посла США в Грузии Келли Дегнан, начальника отдела коммуникаций со СМИ посольства США, начальника отдела по связям с общественностью посольства, помощника посла Келли Дегнан.

посол США Келли Дегнан

Кроме того, по информации СМИ велось наблюдение за помощниками посла Германии, Азербайджана, а также Израиля, его помощниками и личным секретарем. При этом, по словам представителей СМИ, объем файлов огромен, а грузинская общественность будет поэтапно узнавать о деталях расшифровок.

Реакция ЕС

Разумеется, тема незаконных прослушек вызвала возмущение и в самом Европарламенте.

«Нам известно об информации в грузинских СМИ о телефонных разговорах между нашим послом и сотрудниками представительства ЕС, которые были записаны и теперь обнародованы. Это очень серьезный вопрос. Мы предпринимаем соответствующие шаги в этом контексте, как и в аналогичной ситуации, но, учитывая характер предполагаемого инцидента, мы не можем сказать больше в настоящее время», – заявил помощник верховного комиссара по внешней политике Питер Стано.

Вторит ему и депутат Европарламента, глава комитета по ассоциации Грузии и ЕС Марина Кальюранд:

«Не хочу спекулировать на тему аутентичности этих записей, но хочу отчетливо заявить: шпионаж и прослушивание дипломатов, оппозиции, священнослужителей, правящей партии – это недемократично. Я очень надеюсь, что соответствующие структуры в правительстве Грузии очень внимательно проанализируют это дело, найдут людей, которые шпионили, и будут приняты соответствующие меры. В демократии нет места шпионажу».

Марина Кальюранд

Сегодня ни для кого не секрет, что скандал с «тотальной прослушкой» иностранных дипломатов, журналистов, священнослужителей уменьшает шансы на преодоление барьера правящей партии «Грузинская мечта» на выборах, а также может привести к кризису во внешней политике.

«Прослушивание дипломатов – грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Предвыборные действия грузинских властей также порождают недоверие к ним со стороны западных стран», – сказал эксперт Вахтанг Маисая.

Сам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал происходящее «грязной, заранее спланированной провокацией Саакашвили и его соратников с использованием полуправды и сподручных медиа». При этом, по его словам, к утечке материалов из СГБ причастна команда бывшего премьер-министра Георгия Гахарии, который переметнулся на сторону оппозиции.

Да, разумеется, есть доля правды в его словах. Оппозиционное «Единое национальное движение» прибегает к любым методам, чтобы прибрать власть к своим рукам. Но, к счастью, сегодня грузинский премьер наделен всей полнотой власти, чтобы поручить главам МВД и СГБ провести комплексные мероприятия по делу о незаконных просушках, а не лить из пустого в порожнее, обвиняя при этом во всем «ЕНД». Тут словами и демагогией не разрулить ситуацию.

Весь этот парадокс порождает много мыслей. Среди 60 тысяч файлов нет ни одного, где бы речь шла о турецком после, о турецких бизнесменах или гражданах Турции, которые медленно и поэтапно заселяют грузинский регион Аджарию. Упустили, проглядели или побоялись окрика из Анкары? Логичнее выглядит последнее!