Подарок на День России – Лукашенко арестовал и отжал банк у «Газпрома»

13.06.2020, Москва, Елена Острякова

Нацбанк Белоруссии решил заменить менеджеров «Белгазпромбанка», основными акционерами которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк».

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Tut.by, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возглавить банк предложили экс-председателю Нацбанка Белоруссии Надежде Ермаковой. Она подтвердила журналистам, что получила такое предложение, и заявила, что намерена его принять.

«Потрудиться временно предложили, не постоянно, на период, когда банку надо», – сказала Ермакова.

Напомним, 11 июня около 50 сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) провели обыск в головном офисе «Белгазпромбанка». Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. 15 сотрудников банка, в том числе топ-менеджмент, задержаны.

Наблюдатели связывают это с тем, что бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико является наиболее опасным конкурентом действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах.

«Газпромбанк» и «Газпром» заявили о нарушении законодательства белорусским Нацбанком.

«Указанные действия «совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков», – говорится в заявлении.