Подарок на Первомай: Зе-оккупанты опять поднимают в «незалежной» тарифы на коммуналку

30.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Коммунальный геноцид на оставшейся части Украины (ОЧУ), проводимый постмайданными чиновниками, продолжается. Зе-слуги ещё сильнее затягивают петлю вокруг шеи украинского населения (хотя, куда ещё сильнее?), поэтому с 1 мая тарифы на жилищно-коммунальные услуги вновь будут подняты.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Абсолютно для всех потребителей на 16 процентов подорожает стоимость газа. За 1 метр кубический «голубого топлива» украинцам придётся платить порядка 22 руб (без стоимости распределения). Автоматически после подорожания одного кубометра газа поднимутся в цене тарифы на горячее водоснабжение и отопление (правда, «сюрприз» в виде счёта за использованные гигакалории украинцы получат чуть позднее – с началом отопительного сезона). Кроме того, после очередного повышения тарифа на газ в ОЧУ на 90% подорожают товары общего потребления: от продовольствия до продукции лёгкой промышленности, потому что большая часть оставшихся в «незалежной» предприятий работает на газовом оборудовании.

Для сравнения, жители Донецка платят за 1 метр кубический газа в 8 раз меньше (!), чем украинское население, а именно, – 2,73 руб.

Если учесть, что на Украине не повышаются зарплаты и пенсии, то новое поднятие тарифов ещё сильнее увеличит долги граждан за услуги ЖКХ. К слову, по состоянию на конец февраля 2021 года задолженность населения ОЧУ за жилищно-коммунальные услуги превысила 81 млрд грн. Вполне вероятно, что предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, начнут отключать потребителей – «злостных неплательщиков». Ну а те люди, которые побоятся отключения их жилья от газа, воды и тепла, будут вынуждены отказаться от товаров первого потребления, покупая некачественные продукты, или вовсе сядут «на жёсткую диету».

Так называемые «эксперты», оправдывающие коммунальный геноцид, проводимый Зе-властью, говорят, что с 1991 года в «незалежной» происходило искусственное сдерживание тарифов. Впоследствии это сказалось тем, что тарифы ЖКХ не покрывали фактическую себестоимость услуг и привели к убыткам во многих отраслях.

Соглашусь лишь с тем утверждением, что все проблемы на Украине начались с 1991 года, когда предатели оторвали часть народа и украинское государство от Родины – Великой России. Именно тогда «незалежной» возник сепаратизм, квинтэссенцией которого стал госпереворот в 2014 году и захват власти в Киеве преступниками. Сегодня сепаратисты и фашисты засели во властных кабинетах оставшейся части Украины, и занимаются истреблением населения страны. А Донбасс призывает украинских жителей вернуться домой – в Большую Россию, чтобы спастись и начать жить достойной жизнью. Путь возвращения под российское крыло будет непростым, но от него зависит жизнь нации. Если украинцы не восстанут против Зе-оккупации и не начнут организацию референдума по воссоединению с Россией, западная марионетка – Зеленский, задушит украинских граждан космическими тарифами и повальной нищетой.