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Командир неонацистского полка «Азов» Денис Прокопенко, отдавший приказ о капитуляции остатков мариупольского гарнизона, снова вернулся в действующей армии.

Об этом сообщает МВД Украины, в структуру которого входит бывший полк, теперь ставший бригадой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бойцы бригады «Азов» провели тактические учения. Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения. Командир бригады Денис «Редис» Прокопенко тоже уже в строю», – говорится в сообщении.

Бывший пленный обещает воевать до последнего.

«Пока не вернем нашего последнего бойца из плена. Пока не восстановим границы 1991 года», – угрожает Прокопенко.

Напомним, что он, как и ряд других его сослуживцев по «Азову», были освобождены по процедуре обмена. Согласно условиям соглашения, Прокопенко и несколько других командиров были экстрадированы в Турцию, которая пообещала не выдавать их на Украину до окончания войны.

Тем не менее после победы на выборах президент Турции Эрдоган нарушил свое обещание и выдал «азовцев» на Украину.