Подарок от Эрдогана: главарь «Азова» снова встрою и угрожает России
Командир неонацистского полка «Азов» Денис Прокопенко, отдавший приказ о капитуляции остатков мариупольского гарнизона, снова вернулся в действующей армии.
Об этом сообщает МВД Украины, в структуру которого входит бывший полк, теперь ставший бригадой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Бойцы бригады «Азов» провели тактические учения. Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения. Командир бригады Денис «Редис» Прокопенко тоже уже в строю», – говорится в сообщении.
Бывший пленный обещает воевать до последнего.
«Пока не вернем нашего последнего бойца из плена. Пока не восстановим границы 1991 года», – угрожает Прокопенко.
Напомним, что он, как и ряд других его сослуживцев по «Азову», были освобождены по процедуре обмена. Согласно условиям соглашения, Прокопенко и несколько других командиров были экстрадированы в Турцию, которая пообещала не выдавать их на Украину до окончания войны.
Тем не менее после победы на выборах президент Турции Эрдоган нарушил свое обещание и выдал «азовцев» на Украину.
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