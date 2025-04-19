«Подарок Путину»: в Европе боятся, что США «умоют руки», отказавшись финансировать войну на Украине

В отличие от российской медийки и экспертной среды, в большинстве своем «прочитавшей» последние вербальные сигналы из Белого дома и Гослепа, как едва ли не «ультиматум Москве», на Западе считают иначе. Так, New York Times оценивает последние заявления Трампа и Рубио, о том, что США могут выйти из конфликта на Украине, как «подарок Путину» и возможную попытку переложить бремя войны на Европу.

«Неужели Рубио и Трамп просто умоют руки и уйдут? Этот вариант подразумевался в предупреждении Рубио о том, что «это не наша война», за которым последовало напоминание о том, что «у нас есть другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться». Или они вообще «умывают руки» на саму Украине? Что бы ни имел в виду Рубио, его слова стали последним американским подарком Путину», – пишет издание.

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NYT полагает, что речь может идти о прекращении дальнейшей американской военной помощи Украине.

«В Белом доме или на Капитолийском холме практически не ведется серьезная дискуссия о следующем пакете вооружений для Украины… Европейские чиновники говорят, что они даже не получили заверений в том, что Соединенные Штаты продолжат обширный обмен разведданными по Украине», – сообщает издание. Напоминая, что именно это сотрудничество было ключевым для точечных ударов ВСУ по российским войскам и инфраструктуре.

Отмечается, что «когда сейчас в Вашингтоне говорят об отношениях с Украиной, то чаще всего в контексте того, что США получают, а не того, что они готовы дать взамен».

После громкого скандала в Овальном кабинете, США и Украина начали перезаключать соглашение об американском доступе к украинским месторождениям полезных ископаемых, в том числе редкоземельных. Чтобы переписать документ, который тогда так и не подписали, ушло почти полтора месяца. Но на этой неделе Дональд Трамп и министр финансов США Скотт Бессент объявили, что уже в следующий четверг подпишут новую версию соглашения.

Однако настоящее соглашение, к которому стремится Трамп — это соглашение с Россией, считает издание.

«Чтобы до него дойти, сначала нужно «завершить» историю с Украиной — либо путем прекращения огня, либо сняв вопрос со своей повестки дня, отложив проблему в сторону», – делает умозаключение газета.

«После пятничных комментариев Трампа и Рубио фундаментальный вопрос заключается в том, планируют ли Соединенные Штаты оставить оборону Украины полностью украинцам и Европе, в то время как Трамп переходит на другую сторону и стремится к сближению с Россией», – заключает издание.

Также NYT со ссылкой на европейских чиновников сообщает, что Россия одним из условий урегулирования выставила «денацификацию» Украины и отставку Зеленского.