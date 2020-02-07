Подарок русским Приднестровья: Новый закон о гражданстве вышел на финальную стадию

07.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Уже в феврале в Госдуму может быть внесен законопроект об облегчении получения гражданства России – теперь не будет необходимо отказываться от паспорта другой страны.

Как пишет газета «Коммерсант», разработка закона уже на финальной стадии, за счет нововведения планируется привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 миллионов.

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«Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался», – подтвердил изданию депутат Леонид Калашников.

Депутат Константин Затулин пояснил, что закон особо важен для жителей непризнанного Приднестровья, которые не могут получить паспорт РФ, поскольку ранее получили гражданство Молдавии, предоставляемое приднестровцам по упрощенной схеме.

«Миллионы русских живут за рубежом и хотели бы стать гражданами РФ», – сказал Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Между тем в ближайшее время будут ужесточены требования к российским госслужащим, парламентариям и судьям: в январе Владимир Путин предложил внести в Конституцию поправки, согласно которым обладатели иностранного гражданства или вида на жительство не смогут занимать эти должности», – напоминает газета.